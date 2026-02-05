El Parlamento insta al Gobierno foral a pedir el traspaso de la competencia de gestión del carné de conducir

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción de UPN que insta al Gobierno foral a iniciar los trámites para pedir al Ejecutivo central el traspaso de la competencia en materia de expedición, tramitación y gestión del carné de conducir, incluida la realización de los exámenes de tráfico y, con ello, el traspaso de los examinadores del carnet de conducir.

La resolución ha obtenido los votos a favor de UPN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y la parlamentaria no adscrita (Maite Nosti), la abstención del PPN, y los votos en contra del PSN y Grupo Mixto (Vox).

Además, y fruto de una enmienda de Geroa Bai, la moción señala que esta transferencia "debe ir acompañada de los recursos humanos, materiales y económicos suficientes para garantizar su plena eficacia".

En un segundo punto, la Cámara emplaza al Gobierno de España a que, "entretanto y de forma inmediata", adopte "las medidas necesarias" que permitan reforzar la plantilla de examinadores de tráfico en Navarra, "garantizando un número de examinadores en activo adecuado a las necesidades reales del servicio y de la ciudadanía. Señalar como comisión para el seguimiento de la moción a la Comisión de Interior, Función Pública y Justicia".

Geroa Bai ha presentado otra enmienda, de adición en este caso, que también ha sido aceptada por parte de UPN. En ella, se añade un nuevo punto, por el que el Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra, "mientras se produce la transferencia de la competencia, a realizar una comisión seguimiento permanente de la evolución de las listas de espera, en coordinación con la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (APANA) y con el Gobierno del Estado, con el fin de evaluar el impacto de las medidas adoptadas y proponer, en su caso, nuevas actuaciones que permitan dar una respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía navarra".

En nombre de UPN, Marta Álvarez ha afirmado que este es un "problema" que en Navarra afecta a más de 8.000 personas y que el Gobierno central, que es quien "tiene la competencia sobre esta materia", está "siendo incapaz" de solucionar. "Estas listas de espera serían mayores si no fuera porque hay personas que, ante la situación y cansadas de esperar, deciden ir a otra localidad o incluso a otra comunidad autónoma a examinarse. Lo que, más allá de la vergüenza que produce el hecho en sí, está ya poniendo en serio riesgo la viabilidad del sector", ha indicado.

Blanca Regúlez, de Geroa Bai, ha señalado que este "es un tema que ha preocupado desde hace tiempo" a la coalición y que reclamar dicha competencia supondría "el cumplimiento efectivo de la Lorafna". "Navarra depende totalmente del Estado para solucionar este problema. Y como vemos, el Estado español no está siendo capaz de solucionar a lo largo de los años este problema que tiene la ciudadanía navarra", ha indicado, tras considerar que "una solución que a Geroa Bai nos gusta y que creemos que está dentro de nuestro" autogobierno sería el traspaso de dicha competencia.

En nombre del PSN, Ramón Alzórriz ha apuntado que "esta solicitud no sirve para nada". Entre otras cuestiones, ha explicado que "los permisos de conducción son documentos armonizados en la Unión Europea" y que la directiva europea "exige que sean expedidos por Estados". "No den lecciones de nada, no exijan lo que no se puede y propongan en todo caso soluciones reales y factibles, que son las que pide y exige el ciudadano", ha dicho, tras pedir que "no mientan y no engañen". "No aprueben una moción que saben perfectamente que ni éste ni cualquier otro gobierno la puede ejecutar, que además no soluciona ningún problema, más allá de darse golpes en el pecho", ha indicado.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha indicado que "efectivamente, hay una existencia de largas listas de espera" y que la situación "no es transitoria". Según ha subrayado, un plan de choque "no bastaría" para "resolver" la situación, "porque eso ya lo hemos vivido". "Las causas son estructurales, no son causas coyunturales. No significa que el problema sea irresoluble: entendemos que se soluciona, como se plantea en la moción, con la transferencia total de los servicios de tráfico", ha apuntado, tras añadir que "estamos en una situación grave".

Desde el PPN, Javier García ha afirmado que comparte "el fondo y el objeto de la moción", pero no "la solución" que plantea. A su juicio, transferir una competencia no "garantiza que vaya a mejorar el servicio". "Una competencia mal gestionada no es la solución y, básicamente, es generar un problema todavía mayor a los ciudadanos. Antes de asumir esas nuevas responsabilidades, lo razonable sería, en este caso, demostrar capacidad, que este gobierno no la tiene, y eficacia a la hora de ponerlas en marcha", ha subrayado.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha considerado que UPN "tiene razón en el diagnóstico, tiene razón en denunciar una realidad que ya pesa durante demasiados años en esta comunidad y que se va agravando año tras año", si bien ha mostrado "dudas" de que se puede llevar a la práctica lo propuesto. En cualquier caso, ha señalado que "apoyaremos cualquier medida que ponga solución a un problema que no podemos permitir" que siga aumentando.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que esta "obsesión de UPN por acumular competencias no es más que nacionalismo foral". A su juicio, Navarra "no necesita más autogobierno", necesita "un Estado fuerte, unido y eficiente". "Pero llevan ustedes meses acumulando propuestas que cada vez más nos alejan de España y nos acercan a quienes quieren destruirla". "No se trata de fragmentar más España, competencia a competencia, debilitando el Estado central", ha criticado, tras añadir que "necesitamos una Navarra fuerte dentro de una España fuerte".