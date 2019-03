El Parlamento de Navarra aprueba la concesión del aval a Osasuna para la reforma de El Sadar

Publicado 14/03/2019 11:41:20 CET

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves la ley por la que se autoriza al Gobierno foral el otorgamiento de un aval a favor del Club Atlético Osasuna por importe máximo de 23 millones de euros, con el objeto de garantizar el principal de las operaciones de crédito o préstamo que precise para financiar las obras de reforma del estadio El Sadar y para amortizar la deuda actualmente pendiente.

La proposición de ley, presentada por Geroa Bai y EH Bildu, ha salido adelante con el apoyo de UPN, Geroa Bai, EH Bildu, PSN y PPN, mientras que Podemos-Orain Bai se ha abstenido e Izquierda-Ezkerra ha votado en contra. En la votación han estado presentes miembros de la directiva del club.

Con este aval, siete millones de euros se destinarán a cancelar tanto el préstamo con garantía hipotecaria constituida sobre la parcela 153 de Aranguren, de las instalaciones de Tajonar, propiedad del Gobierno de Navarra, como los créditos garantizados por el aval otorgado por el Gobierno de Navarra de conformidad con lo estipulado en la ley foral 1/2003, de 14 de febrero.

Además, hasta un máximo de 16 millones de euros se dedicarán a realizar las inversiones necesarias para la reforma y ampliación del estadio de El Sadar, propiedad del Gobierno de Navarra. Estas inversiones deberán quedar materializadas antes del 31 de diciembre de 2020, ampliándose el plazo para materializar las inversiones afectas a la Reserva Especial de Inversión constituida en 2017 hasta la citada fecha.

Según la proposición de ley, el aval tendrá un plazo máximo de 15 años incluido, en su caso, el de carencia, terminando sus efectos una vez reintegradas totalmente a la entidad acreedora las cantidades percibidas por la entidad avalada.

Junto con la aprobación de esta proposición, el Parlamento foral ha dado también luz verde a otra ley presentada por el Gobierno de Navarra para modificar los Presupuestos Generales de Navarra, con el fin de incrementar el importe máximo en avales que puede conceder el Ejecutivo foral.

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha afirmado que "todo lo que sea favorecer que Osasuna siga existiendo, estaremos apoyándolo, como lo hacemos hoy, como lo hicimos en 2014 y en años anteriores". "Hay grupos que siempre hemos votado a favor de los avales para Osasuna, hay grupos que siempre han votado en contra, y hay grupos que votan dependiendo de si están en el Gobierno o en la oposición. A nosotros siempre nos ha parecido positivo apoyar a Osasuna. Y hoy podemos votar esto porque en 2014 apoyamos la ley de reestructuración de la deuda de Osasuna. Si llega a ser por los votos de quien hoy presenta esta proposición de ley, Osasuna estaría desaparecido", ha señalado.

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha asegurado que "esta ley posibilita la reparación de una forma de actuar absolutamente irresponsable de los anteriores dirigentes políticos de esta comunidad y también de algunos dirigentes del club que, jugando con los recursos de la Hacienda foral estuvieron a punto de cargarse el club dejándolo en la ruina y a la Hacienda con un agujero intolerable". Ha reconocido que Geroa Bai se opuso a la ley de 2014 y ha alegado que su grupo quería "ampliar las garantías para el Gobierno". Ahora, Martínez ha señalado que el aval "va a permitir un renovado y legal Sadar, una importante mejora en la infraestructura deportiva del patrimonio público y un respaldo a Osasuna".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "Osasuna es una entidad que trasciende lo puramente deportivo y llega a tener importancia social y económica, y esas son razones más que suficientes para debatir la adopción de las medidas que se aprueban hoy". Además, ha señalado que "la situación de transparencia en estos momentos es muy distinta con respecto a 2014". "El club ha puesto a disposición del Gobierno la situación de las cuentas y ha pagado la deuda con Hacienda. Estamos ante un club que ha sido capaz de estar al día con todos los pagos", ha destacado.

El parlamentario de Podemos-Orain Bai Carlos Couso ha señalado que su grupo no rechazada pero tampoco respalda el aval, porque nunca lo ha hecho en casos anteriores, pero ha señalado que "no hay nada que objetar" respecto a Osasuna. "Desde que ha habido un cambio de directiva y ha habido un nuevo Gobierno mas celoso con el cumplimiento de las obligaciones del club, ha ido todo mejorando. Osasuna es perfecto cumplidor de lo que tenía que pagar", ha señalado.

Desde el PSN, la parlamentaria Ainhoa Unzu ha dado su respaldo al otorgamiento del aval y ha destacado que, desde la entrada en vigor de la ley de 2014, "Osasuna ha cumplido escrupulosamente con sus obligaciones fiscales, se ha convertido en una entidad sin deudas y puede asumir los compromisos derivados de los créditos que contrate". Ha criticado además que los grupos que han presentado la ley para la concesión del aval "querían estrangular al club" en 2014. "Ese cambio de criterio no es nada fácil de explicar, pero nos alegramos", ha afirmado.

En la misma línea, el parlamentario del PPN Javier García ha recordado también que grupos que en 2014 no apoyaron la ley sobre Osasuna hoy en cambio sí lo han hecho. "Hoy no se podría hablar de este aval si en 2014 no hubiésemos aprobado la ley. Osasuna está al corriente de pagos, es una entidad con solvencia, sin deuda, y puede asumir los compromisos derivados de los diferentes créditos", ha destacado.

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha afirmado que "oyendo algunas intervenciones parece que estamos en una peña de Osasuna o en El Sadar, pero estamos en el Parlamento hablando de aprobar una ley que proponer darle a Osasuna un aval de 23 millones". "Cuando estemos en El Sadar apoyaremos los primeros a Osasuna, pero en el Parlamento de Navarra, tan navarro es quien sea seguidor de Osasuna como quien no, y tan navarro es quien vota favor de la ley como quien no. Vamos a votar en contra porque no nos parece razonable que se empiece a convertir en una costumbre que este Parlamento apoye leyes de apoyo financiero al fútbol profesional", ha señalado.