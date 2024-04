El Parlamento de Navarra aprueba la concesión de un crédito de 6 millones de euros a Sunsundegui

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves un proyecto de Ley foral por el que se autoriza a la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) la concesión de un préstamo de hasta 6 millones de euros a Sunsundegui.

La iniciativa, que se ha abordado en tramitación directa y lectura única, ha salido adelante al contar con el apoyo del PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que UPN y PPN se han abstenido y Vox ha votado en contra.

En la defensa del proyecto de Ley foral, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, ha pedido al Parlamento de Navarra su "apoyo necesario" a "un proyecto industrial firme y de futuro" y que "dé garantía de futuro a los 408 trabajadores" de Sunsundegui.

Irujo ha destacado que la empresa "recuperó en 2023 buena parte del nivel de actividad anterior al Covid-19" con ventas de 35 millones de euros y con 232 vehículos, y prevé para 2024 una producción de 385 vehículos y ventas por valor de 63 millones de euros. No obstante, ha señalado que "la compañía se encuentra en una situación extremadamente complicada, con una producción prácticamente detenida y con falta de liquidez y retrasos en los pagos a los proveedores".

El acuerdo con Volvo, ha señalado, "garantiza una carga de trabajo y de ventas para aminorar los riesgos", a lo que ha sumado un nuevo consejo de administración que "debe impulsar un nuevo plan industrial" y con la "convicción" del futuro de la empresa. Irujo ha explicado que el Gobierno de Navarra mantiene un diálogo "abierto y discreto" con Volvo, del que ha resaltado su "compromiso claro" con la operación"; y con la plantilla y agentes sociales.

El consejero ha citado, además, el informe realizado por la consultora KPMG según el cual "la compañía no se encuentra en causa de disolución" y destaca el "enorme potencial de crecimiento para la compañía, con la producción de 639 coches para el periodo 2025-2028, con la facturación de 130 millones de euros para el 2028" y "la consolidación de puestos de trabajo entre 650 y 800 personas para el 2028". "Todo este futuro industrial lo perderíamos de no aprobar" este préstamo, ha advertido Irujo, que ha señalado que sería una "irresponsabilidad que no queremos ni podemos asumir".

Por ello, ha incidido en la necesidad de este nuevo préstamo de 6 millones que "culmina las soluciones adoptadas hasta la fecha para que Sunsundegui pueda adoptar un nuevo plan de negocio" gracias al contrato con Volvo y "a un preacuerdo con un importante cliente chino". "Sunsundegui dispone de un proyecto industrial sólido, con un importante logro industrial socioeconómico para Sakana y para toda Navarra", ha recalcado. "Hoy no hablamos de política, hablamos de personas y del futuro industrial de todo un territorio", ha concluido.

La representante de UPN, Ana Elizalde, ha dicho a Irujo que "no le vamos a apoyar pero nos vamos a abstener". Ha mostrado su confianza "en los técnicos de Sodena y los informes externos que apoyan la propuesta" y ha puesto en valor "a la empresa y sus trabajadores" y la "repercusión en el empleo y el desarrollo económico de la Sakana". Ha criticado que "un expediente tan importante como este" venga "por el procedimiento urgente y de lectura única" y que su grupo lo haya tenido que analizar "en tres días". Además, ha opinado que el Gobierno de Navarra "muy de fiar no es", poniendo como ejemplos la repetición en la elección de plazas en el proceso de estabilización o la adjudicación de las obras de los túneles de Belate.

El portavoz del PSN, Javier Lecumberri, ha destacado el "esfuerzo" realizado desde 2008 con una empresa que ha afrontado una "situación muy compleja" y que ha cifrado en "casi 40 millones en total", diez millones del Gobierno de Navarra. Ha considerado que es un "esfuerzo que hay que seguir manteniendo" en un momento en que la empresa "empieza a ver la luz" y "se empiezan a ver los resultados de la apuesta conjunta del Gobierno de Navarra, Gobierno de España, entidades bancarias y los propios trabajadores" que "han hecho un esfuerzo con su propio patrimonio".

Laura Aznal, de EH Bildu, ha expresado su "apoyo a este proyecto, a esta empresa, a sus trabajadores y a la Sakana". Ha destacado que el contrato de la empresa con Volvo es "muy importante porque supone la realización de nuevas inversiones y un aumento progresivo de la producción", lo que "garantiza la carga de trabajo y ventas de la compañía con "estabilidad y planificación a medio plazo". "Si se consigue que este proyecto tenga la esperada viabilidad va a suponer la revitalización de una empresa muy importante para la zona" y "no echar en saco roto todo el esfuerzo que el Gobierno de Navarra ha realizado con Sodena", ha subrayado.

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha destacado que el informe realizado por KPMG "se puede considerar como parte fundamental de un plan industrial que soporte y avale la concesión de este nuevo crédito". Ha admitido que en la operación "existe un riesgo, de eso va la propia actividad de Sodena" a la vez que ha remarcado la "urgente necesidad" del préstamo para "ir despejando esa complicada situación". "¿Dejaremos que esos más de 400 trabajadores lleguen a la orilla y se ahoguen? ¿Va a apostar Volvo por ellas y no lo va a hacer este Parlamento?", se ha preguntado.

Por parte del PPN, Maribel García Malo ha justificado la abstención de su grupo, "desde la responsabilidad" y la "apuesta" de su partido por la "creación de actividad económica", para "no ser un obstáculo para que este proyecto se desarrolle". No obstante, ha considerado "imprescindible un control exhaustivo del Gobierno de Navarra a la gestión que está haciendo el consejo de administración de la empresa" porque "no podemos olvidar que hay importantes riesgos" y "es nuestra obligación velar por el correcto destino de estos fondos públicos".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expresado la confianza de su coalición con el proyecto industrial de Sunsundegui y con la gestión de Sodena "para salvar los más de 400 puestos de trabajo y los más de 300 que tiene previsto crear". Una confianza que ha basado en que "hay un contrato con Volvo que garantiza la producción a medio plazo, hay un nuevo consejo de administración" con "una dilatada experiencia que da seguridad en la gestión" y porque también confían "determinadas empresas privadas".

Finalmente, Maite Nosti, de Vox, ha argumentado el voto contrario de su partido a este préstamo "dado que es legalmente imposible obtener garantías de la compañía, dada la naturaleza participativa del préstamo" y que "en caso de producirse el impago del mismo, la pérdida será del 100% del importe concedido".