El Parlamento de Navarra celebra un acto institucional de adhesión al Día Mundial de la Diabetes junto a ANADI

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha celebrado este viernes, junto a la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI), un acto institucional de adhesión al Día Mundial de la Diabetes (DMD) que, bajo el lema Diabetes y Bienestar, pretende poner el foco en el ámbito laboral, sin perder de vista la necesidad de seguir avanzando en "prevención, formación, educación e investigación".

Así lo ha confirmado el presidente del Parlamento, Unai Hualde, quien ha comprometido el respaldo de la Cámara a todas las medidas que incidan en el impulso de iniciativas tendentes a "mejorar la calidad de vida" de las personas.

"Ayer conocimos a través el Gobierno de Navarra que en torno a 400 pacientes con diabetes de tipo 1 del Hospital Universitario utilizan sistemas integrados para el control de la enfermedad. Esos dispositivos constituyen el mayor avance terapéutico, pues automatizan la medición de glucosa y la administración de insulina, lo cual redunda en mayor comodidad y seguridad. El SNS-O financia íntegramente estos sistemas. Sin caer en la autocomplacencia, porque siempre hay margen de mejora, son medidas que sitúan al sistema sanitario de nuestra comunidad en una posición avanzada", ha manifestado Hualde.

En ese marco y a propósito de la labor de "concienciación y normalización social" que, pensando siempre en una óptima atención al colectivo, desarrolla ANADI de la mano de "diferentes entidades y colectivos profesionales", Unai Hualde ha insistido en que "tenemos un sistema sanitario muy bueno, lo cual no es óbice para asumir que hay que continuar avanzando". "Ese es uno de los principales objetivos de esta legislatura. Este Parlamento trabaja por continuar fortaleciendo los servicios públicos", ha corroborado.

El presidente de la Cámara ha finalizado agradeciendo el esfuerzo de "todas las personas que formáis ANADI" y poniendo en valor la investigación científica y la voluntad de seguir promoviendo políticas de "prevención, formación y visibilización", tal y como se subraya en la declaración institucional aprobada el pasado día 10 por la Junta de Portavoces.

A continuación, Juantxo Remón, presidente de ANADI, ha hecho un repaso de la situación que atraviesa la diabetes en Navarra, donde hay "más de 47.000 personas diagnosticadas, unas 3.000 de ellas insulinodependientes (tipo 1)". "El resto de los casos, alrededor de 44.000, está asociado a la condición genética, la edad, la obesidad y el estilo de vida (tipo 2). Si sumamos a las no diagnosticadas, podríamos alcanzar las 50.000 personas", ha precisado.

Así las cosas, Remón ha reiterado la "importancia de la detección precoz, más aún en el caso de los familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1, pues su riesgo de desarrollar la enfermedad es hasta 15 veces mayor que el de la población general". "Detectar de forma temprana los autoanticuerpos permite actuar antes de que aparezcan los síntomas y prevenir emergencias como la cetoacidosis diabética, que es la forma más frecuente de afección inicial en niños y jóvenes. En otros países europeos, los programas de cribado familiar han reducido por debajo del 5% la incidencia de cetoacidosis en el diagnóstico", ha dicho.

El presidente de ANADI ha concluido reclamando un hospital de día especializado en diabetes tipo 1, ya que permitiría "acompañar el cribado de una metodología preventiva a nivel educativo, con la consiguiente mejora del seguimiento médico y psicológico". "También entendemos necesaria la introducción de la figura de la enfermera profesional en los centros educativos. Reivindicamos igualdad de derechos, bienestar integral y, sobre todo, más empatía. Hablamos de bienestar físico, pero también emocional, social y laboral", ha concretado.

En esa misma línea, Mikel Úcar, miembro de ANADI, ha subrayado la importancia del "bienestar emocional, educativo, social y laboral, porque la diabetes no es solo una cifra en un informe médico". "Es aprender a medir la glucosa antes de desayunar, ajustar la insulina cuando hay una comida especial, planificar cada actividad para que nada se descontrole. También es aprender a vivir con serenidad, no dejar que la enfermedad defina quién eres. La diabetes no se vive en soledad, se vive en comunidad. El bienestar es un derecho y eso pasa por construir una sociedad más inclusiva, consciente y humana. Para que la diabetes no sea una barrera se requiere apoyo, comprensión y oportunidades, también en el entorno laboral", ha significado.

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el Parlamento de Navarra iluminará esta noche su fachada de color azul, entre las 20 y las 22 horas.

Al acto, que ha concluido con una foto de grupo, han asistido, la vicepresidenta Primera, Maite Esporrín, el vicepresidente Segundo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, la secretaria Primera, Yolanda Ibáñez, el secretario Segundo, Adolfo Araiz, además de los portavoces Javier Esparza (UPN), Ainhoa Unzu (PSN), Laura Aznal (EH Bildu), Isabel Aranburu (Geroa Bai), Javier García (PPN), Daniel López (Contigo-Zurekin) y Emilio Jiménez (G-Mixto). También ha estado presente el consejero de Salud, Fernando Domínguez.