El Parlamento de Navarra celebra este jueves y viernes el Debate sobre el Estado de la Comunidad

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra celebrará los próximos jueves y viernes el Debate de política general sobre el Estado de la Comunidad foral.

El debate, según las normas aprobadas este lunes por la Mesa y Junta de Portavoces, se abrirá el jueves 14 a las 9.30 con la exposición de la presidenta del Gobierno, María Chivite, a cuya conclusión la sesión se suspenderá media hora.

Tras la reanudación, intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 30 minutos y en orden de mayor a menor, primero los partidos de la oposición, UPN, EH Bildu, PPN y Vox, y luego las siglas que apoyan al Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Finalizadas las intervenciones, la presidenta del Gobierno contestará a las mismas, bien tras cada intervención, bien al finalizar todas ellas. Seguidamente se abrirá un turno de réplica por un tiempo máximo de 10 minutos, que concluirá con una nueva intervención de María Chivite.

Terminado el debate, se abrirá un plazo de 15 minutos para la presentación ante la Mesa de propuestas de resolución, hasta cinco por parte de los grupos.

El Debate sobre el Estado de la Comunidad continuará el viernes día 15, a partir de las 9.30, con el debate de las propuestas admitidas por la Mesa; en el mismo orden que las intervenciones, es decir, de mayor a menor, primero el bloque de la oposición y después el de las formaciones que sustentan al Ejecutivo.

Cada formación parlamentaria defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un plazo máximo de 10 minutos. Luego se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de 5 minutos), en el que los grupos guardarán el mismo orden que en el debate. Posteriormente, las propuestas de resolución se votarán separadamente.

El artículo 226.1 del Reglamento del Parlamento de Navarra establece que al inicio de cada primer período de sesiones del año legislativo, con excepción de aquellos en los que se haya realizado el debate de investidura del presidente del Gobierno o se celebren elecciones en Navarra, el pleno se reunirá de forma extraordinaria para realizar un debate de política general sobre el estado de la Comunidad.

El precepto añade que antes de la convocatoria del debate, dentro de los primeros 15 días hábiles de septiembre, el Gobierno de Navarra podrá remitir al Parlamento una comunicación al respecto.

La comunicación remitida señala que la presidenta del Ejecutivo dedicará su exposición inicial a repasar la acción del Gobierno durante el primer año de una legislatura que, más allá de las "disrupciones y afecciones derivadas del escenario mundial, todavía mediatizado por la pandemia y la guerra de Ucrania", sitúa a la economía navarra en un "contexto de crecimiento, con bajas tasas de desempleo y deuda y una amplia cobertura social".

A futuro y pese a ser la Comunidad "con mayor calidad de vida", María Chivite expondrá su voluntad de "seguir dando pasos para combatir la desigualdad y las brechas sociales, territoriales, salariales y de género que aún hoy persisten, de cara a conseguir que la prosperidad sea estructural".

A ese respecto y tras avanzar su intención de poner el foco en las políticas públicas de "sanidad, vivienda, industria, digitalización, sostenibilidad o erradicación de la violencia machista y los discursos de odio", la presidenta reivindicará "la fortaleza institucional y la legitimidad de la democracia" para, entre otros, combatir "el populismo, la desinformación y la polarización", al considerar que suponen un "claro riesgo de desafección" ciudadana.

Este lunes, tras la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha señalado que el jueves es "momento para analizar el rumbo de los últimos meses, también para planificar los retos del futuro, para hacer valoración de los compromisos que hemos adquirido y hemos cumplido y los que están pendientes". "Haremos propuestas también de resolución para avanzar en aquellos acuerdos que tenemos adquiridos y en aquellos retos que todavía quedan pendientes", ha dicho, para destacar que "tenemos la estabilidad institucional que se requiere para hacerlo de forma sosegada y para reflexionar en las medidas del futuro".

Desde Contigo-Zurekin, Daniel López ha indicado que "ha pasado un año y medio de esta nueva legislatura y podremos hacer evaluación y repaso general y pormenorizado no solo de la consejería de Contigo-Zurekin -Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias-, también de las diferentes áreas de gestión del Gobierno de Navarra". Según ha dicho, presentarán una batería de propuestas para su aprobación en materia de Vivienda, Salud, entre otras. "Esperamos que este debate sirva para que cada grupo pueda hacer sus planteamientos y que, al margen de las diferencias ideológicas, sea un debate sosegado y traslademos una imagen a la ciudadanía que devuelva la confianza en la gestión política", ha dicho.

La parlamentaria de Vox Maite Nosti ha criticado la actitud de los grupos políticos que forman el Gobierno foral y de EH Bildu, "dado que no participan en el debate de las iniciativas que Vox". "Nuestra agrupación debe estar excluida de ese ejemplo de diálogo, ya que con nosotros no debaten, intentan faltarnos al respeto y el buen tono hacia nosotros brilla por su ausencia", ha expuesto, para añadir que "seguiremos siendo respetuosos, pero no nos vamos a dejar insultar de forma impune".