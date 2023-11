El Parlamento de Navarra rechaza solicitar el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social

UPN vota en contra de la iniciativa de Geroa Bai y el PSN se abstiene

PAMPLONA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción de Geroa Bai que instaba al Gobierno foral a solicitar a su vez al Ejecutivo estatal "el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, tal y como se recoge en el artículo 54 de la ley orgánica 13/1982 de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra -Lorafna-".

Geroa Bai ha sumado a su iniciativa únicamente el apoyo de Contigo-Zurekin, mientras que UPN, PPN y Vox han votado en contra, y el PSN se ha abstenido. EH Bildu no participa en el pleno porque secunda este jueves la huelga general feminista.

UPN ha presentado una enmienda de sustitución que no ha sido aceptaba por Geroa Bai. En la enmienda, la formación regionalista proponía instar al Gobierno de Navarra a "estudiar en profundidad las competencias que restan por ser transferidas a la Comunidad foral" y que un grupo de trabajo del Parlamento foral definiera antes del año 2025 "unas prioridades y un calendario que rijan las posteriores negociaciones que completen el autogobierno de Navarra tal y como se contempla en la Lorafna, comenzando por las competencias en I+D+i y becas".

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha afirmado que "han pasado ya 41 años desde la redacción" del texto de esa ley y es evidente que no se ha cumplido" y ha incidido en que en el acuerdo programático del Gobierno de Navarra para esta legislatura se planteaba "avanzar en el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento, procediendo al inicio inmediato de negociaciones por parte del Gobierno de Navarra para las transferencias por parte del Estado de las competencias reconocidas a Navarra por la Lorafna".

Mikel Asiain ha añadido que el PSOE, en el marco de las negociaciones para formar Gobierno en España, ha acordado con el PNV el traspaso al País Vasco del régimen económico de la Seguridad Social y ha señalado que "se crearán las comisiones pertinentes para su análisis, desarrollo de la norma y traspaso, hecho que facilitaría el trabajo para una cuestión similar respecto de Navarra". Además, ha recordado que la navarra Elma Saiz ha sido nombrada recientemente ministra de Seguridad Social y ha planteado "quién mejor que ella para gestionar el traspaso de la manera más ágil y eficaz".

La parlamentaria de UPN María Jesús Valdemoros ha señalado que la moción de Geroa Bai es "una muestra más de que supeditan su visión de Navarra a las líneas que se marcan desde el País Vasco" y ha afirmado que "se han limitado a ver qué pedía el País Vasco y levantar la mano para decir 'yo también quiero', como un automatismo, sin pensar si es prioritario solicitar ahora el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social".

Frente a ello, Valdemoros ha defendido que "Navarra tiene que marcar su propio camino" y ha asegurado que UPN quiere "el pleno desarrollo de nuestro autogobierno, pero lo queremos con voz propia, con liderazgo propio, porque tengo la sensación de que Bildu y PNV, por acción u omisión del PSN, intentan conseguir lo que llevan persiguiendo 40 años, que Navarra no exista políticamente, que sus intereses sean planteados por partidos políticos con sede en Vitoria o Bilbao, y que al final, aunque sea solo por resignación, los navaros y navarras acaben en el proyecto de Euskal Herria de la mano de ambos partidos".

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha destacado que "el compromiso del Partido Socialista con el autogobierno de Navarra es absolutamente claro, lo mismo que el reconocimiento de la foralidad de Navarra por parte del Gobierno de España".

No obstante, ha advertido a Geroa Bai de que "presentar esta moción obedece a ansiedades fundamentadas en un oportunismo político", apuntando a que desde la coalición "no iban a ser menos que sus hermanos mayores del País Vasco". Así, ha señalado que el acuerdo programático del Gobierno de Navarra se fijó como prioridad la transferencia de las competencias de I+D+i y de becas. "En ningún momento se planteó por Geroa Bai la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social", ha indicado. Además, ha pedido a Geroa Bai que no se "focalice" en la condición de navarra de la ministra Elma Saiz.

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que Geroa Bai y UPN están en "una carrera a la desesperada para pedir más competencias sin analizar qué prestaciones mejoran las competencias que queremos adquirir, eso es lo fundamental del debate". "Es importante calendarizar competencias, pero es importante saber qué beneficio aporta a la sociedad navarra adquirir esas competencias", ha dicho. Javier García ha añadido que "tampoco entendemos el mercadeo del PNV, que juega desde fuera de nuestras fronteras con las competencias de Navarra".

Por parte de Contigo Zurekin, Carlos Guzmán ha asegurado que "lo que espera de nosotros la ciudadanía es buscar soluciones y alternativas" a los problemas que pueda tener el servicio al ciudadano en la actualidad y ha considerado que "la moción que hoy nos trae Geroa Bai puede ser la base sobre la cual sustentar un conjunto de soluciones y alternativas". "Nos vamos a ceñir a las necesidades evidentes de la ciudadanía navarra y a las oportunidades que esta transferencia podría ofrecer a nuestra comunidad", ha subrayado.

Por último, el parlamentario de Vox Emilio Jiménez ha afirmado que "la transferencia del Gobierno socialista a la Comunidad Autónoma Vasca del régimen económico de la Seguridad Social se hace como pago político, otro más que se hace al PNV, por su apoyo a la investidura -de Pedro Sánchez como presidente-". Jiménez ha señalado que el traspaso relativo a la Seguridad Social "supondría para Navarra aumentar gasto en personal, medios, infraestructuras y más administración, y afectaría a la igualdad de todos los españoles". "Nosotros pensamos incluso que habría que recuperar transferencias", ha indicado.