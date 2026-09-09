El Parlamento de Navarra traslada su solidaridad a Colombia tras el grave terremoto del 10 de agosto

Un momento de la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, las abstenciones de UPN y PPN y el voto en contra de Vox, una resolución por la que la Cámara "traslada al conjunto del pueblo colombiano y a la colombianidad residente en Navarra su solidaridad ante los efectos generados por el grave terremoto acontecido el pasado día 10 de agosto".

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, el Legislativo foral "denuncia la inacción del actual Gobierno de Colombia en la defensa de los derechos humanos del conjunto de la población víctima del grave terremoto". Este epígrafe ha prosperado con la abstención de UPN y los votos en contra de PPN y Vox.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, el Parlamento de Navarra "demanda al Gobierno de Colombia un firme compromiso con la defensa y cumplimiento de los derechos humanos, más si cabe en un contexto de grave emergencia como el que está atravesando actualmente Colombia".

Por último, se insta "al conjunto de la comunidad internacional a cooperar y a ayudar solidariamente al pueblo colombiano en este contexto de grave emergencia" y se emplaza al Gobierno de Colombia a "aceptar y asumir la ayuda internacional brindada solidariamente por terceros países". Los dos últimos puntos han salido adelante también por asentimiento.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin cuestiona la actitud del Gobierno de Colombia, al que acusa de "incumplir la labor de auxilio" al "no aceptar la ayuda internacional ofrecida por México, China, Japón, Salvador o la ONU", y pone de relieve la "desprotección de la población civil" ante el desastre más grave de las últimas décadas.

En ese marco, se ensalza el papel de las organizaciones locales, "claves en la tarea de brindar apoyo", y se insiste en "la ausencia de asesoría profesional especializada en la evaluación de riesgos", con la consiguiente "vulneración del derecho a la vida y a la supervivencia" de las víctimas de la catástrofe, "fundamentalmente en las 72 horas posteriores al terremoto".