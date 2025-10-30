El Parlamento rechaza una moción que instaba a no reducir horarios en urgencias rurales y recuperar el de Olite

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, al obtener únicamente el apoyo de UPN, PP y Vox frente al rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción por la que se instaba al Gobierno foral a "garantizar que no se procederá a la reducción del horario de atención de ningún Punto de Atención Continuada y Urgente (PAC), manteniendo en funcionamiento la totalidad de los existentes en la actualidad y recuperando el horario del de Olite".

En nombre de UPN, grupo proponente de la moción, Leticia San Martín ha criticado que hace un año se cerró en horario de tardes el centro de salud de Olite, un cierre que se sumaba al del horario nocturno "que ya se había realizado en 2019", y con el que "se está incumpliendo" la ley foral de 2013. También ha pedido que "no se cierre ningún otro punto de atención continuada y urgente", ya que "Salud ha puesto encima de la mesa esa famosa reforma de las urgencias rurales con un único objetivo", que es "reducir el número de médicos que hay trabajando actualmente" en estos puntos "para cubrir vacantes" en atención primaria.

Maite Esporrín, del PSN, ha destacado que la información que dio a conocer UPN sobre el posible cierre de nuevos puntos de urgencias no "se adecua a la realidad" porque era un borrador "sujeto a cambios" y no era "el definitivo". "Le faltó el tiempo, una vez que lo tuvo, para ir corriendo a los medios e intentar poner a la ciudadanía en contra", ha criticado, tras incidir en que dicho borrador "ha sufrido modificaciones". "El fin de este borrador no es otro que distribuir los escasos recursos profesionales que hay de una manera equitativa, racional y respetando, por supuesto, sus derechos", ha apuntado, tras decir a UPN que "no vengan aquí con sus maliciosas filtraciones", pues "lo que tienen que hacer es callar" porque tienen "mucho que aprender".

Desde EH Bildu, Txomin González ha mostrado su extrañeza ante el proceso de negociación y el hecho de que el borrador fuera conocido por UPN y EH Bildu pero "nadie me dijo que se le había entregado al PP ni a Vox". Sin embargo, ha destacado que se les pidió "confidencialidad" y "nosotros hicimos nuestro papel". "Hicimos un documento donde analizábamos las medidas que planteaba ese documento y mostrábamos nuestra crítica y nuestra oposición, y planteábamos otras líneas de trabajo para poder desarrollar un modelo de atención continuada y urgente para Navarra. Pero obviamente no somos el Gobierno", ha subrayado.

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, ha explicado que al elaborar un documento inicial, "con el propósito de no excluir y antes de darlo a conocer siquiera a profesionales y entidades locales", Salud "lo trasladó también a UPN para que participara, hiciera las propuestas y las sugerencias que creyera convenientes", con la "confianza" de que "sabría trabajar y aportar desde la lealtad". Pero "no sólo no han hecho una sola aportación", sino que lo han "utilizado", "falseando los hechos de una manera absolutamente irresponsable". "Han dicho que plantea el cierre de servicios de urgencias en 11 centros de salud. Mentira, a día de hoy no ha planteado nada, ni eso ni ninguna otra cosa. Han calificado el borrador como un recorte sanitario encubierto. Pues tampoco, no se va a tratar de nada de eso", ha subrayado.

Javier García, del PPN, ha considerado que "este gobierno ha conseguido lo que parecía imposible, y es convertir un derecho básico en una fuente constante de desigualdad, de desconfianza y de frustración ciudadana". A su juicio, el Gobierno foral "no tiene rumbo" y "está más preocupado por mantener los equilibrios internos que por resolver los problemas que tiene la ciudadanía".

Desde Contigo-Zurekin, Daniel López ha incidido en que el documento del Gobierno foral "era un documento de trabajo y como todos los documentos de trabajo es susceptible de mil cambios, de manera que el resultado final puede ser parecido a lo que tenemos, puede cambiar un poquito o puede cambiar totalmente y no parecerse en nada". A su juicio, la actitud de UPN "es un intento de posicionar a muchos actores con los que todavía no se ha consultado".

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que en el Gobierno "son incapaces de garantizar" la "mejor atención" y ha pedido "que se ponga las pilas". A su juicio, "no hay planificación ninguna" por parte del Ejecutivo foral, "simplemente se va a salto de mata y poniendo parches".