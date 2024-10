El Parlamento rechaza una moción sobre mejorar la competitividad fiscal de Navarra en comparación con otras CCAA

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves, con los votos a favor de UPN, PP y Vox y los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una moción del PP en la que se instaba al Gobierno foral a que la próxima ley de modificaciones fiscales tuviera "como principio rector la mejora de la competitividad fiscal en Navarra en comparación con otras comunidades".

En defensa de la moción, la parlamentaria del PPN Irene Royo ha destacado que "el PIB por habitante de Navarra pasó de ser en 2007 un 28% superior al de la media europea a ser solo un 3% en 2022, síntoma inequívoco de que Navarra se está empobreciendo". "Este gobierno no tiene interés en realizar las reformas necesarias para adaptar Navarra al sistema fiscal que precisa para el futuro. Simplemente actúa a corto plazo y no esperamos grandes reformas fiscales. Se empeñan en mostrar una foto incompleta de la realidad", ha dicho, tras pedir que "la competitividad fiscal no sea un mero eslogan".

Por parte de UPN, Javier Esparza ha criticado que el Gobierno de Navarra "sigue dándole" a EH Bildu "las llaves de la Comunidad y las llaves de la caja, las llaves de la Hacienda foral". "La política fiscal, por mucho que el señor Araiz diga que no, la lleva marcando bastantes años EH Bildu", ha señalado. Tras criticar que "están esquilmando el bolsillo de los navarros, de las empresas, de los autónomos, de las familias, año tras año y se quedan tan tranquilos", ha añadido que "se ha consolidado una política fiscal que hace imposible que Navarra compita con nadie".

Ainhoa Unzu, del PSN, ha remarcado que "nuestra manera de entender el concepto de competitividad no tiene absolutamente nada que ver con la visión de la derecha", para quien "ser competitivo es pagar cuanto menos, mejor". A su juicio, "la receta" de la derecha, que es "bajar impuestos" pero "protegiendo especialmente a las rentas altísimas", supone "no recaudar, arruinar el país y con ello desmantelar el Estado de bienestar". "Queremos hacer políticas de equidad, redistribuir recursos para ayudar a quien más lo necesita y repartir las cargas de manera justa", ha dicho.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha rechazado un modelo fiscal en el que "los ricos y las empresas que tienen unos importantes beneficios paguen la menor cantidad de impuestos posibles", y ha trasladado a la derecha que "por mucho que se empeñen en hablar de ese infierno fiscal, por mucho que sigan repitiendo el mantra de que en Navarra esto es el caos fiscal, las empresas en Navarra siguen pagando, en proporción al PIB, menos que las empresas del conjunto del Estado, del régimen común".

Mikel Asiain, de Geroa Bai, ha reivindicado que "con nuestras medidas actuales, Navarra ocupa la tercera posición en el ranking de Producto Interior Bruto per cápita entre las comunidades autónomas y la tasa de desempleo es la más baja del Estado". "Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Navarra mantiene uno de los índices más altos de España, reflejando un alto nivel de bienestar en términos de esperanza de vida, educación e ingresos", ha apuntado, si bien ha añadido que "no creemos en la autocomplacencia".

Por parte de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha reivindicado que "tenemos que ser un poco serios y serias", pues desde la derecha "salen siempre a decir que esto es un infierno fiscal y que las empresas en Navarra están maltratadas". "Saben mejor que nadie que las empresas en Navarra pagan menos que el resto del Estado", ha criticado, tras pedir a los grupos de la derecha que "sean realistas, al menos basémonos en datos reales". "Si queremos una fiscalidad progresiva que hoy en día no tenemos, dejemos de atacar la progresividad del sistema fiscal, dejemos de decir que vivimos en un infierno fiscal que no sufrimos", ha apuntado.

Desde Vox, Maite Nosti ha considerado que "el régimen fiscal navarro presenta desventajas importantes que pueden afectar a empresas y a individuos, desventajas que pueden ser disuasorias a la hora de buscar un entorno fiscal favorable dentro de España para las empresas inversoras". "En comparación con otras comunidades, ofrece menos incentivos fiscales directos para autónomos y pymes, lo que limita su atractivo para este tipo de actividades económicas que habíamos tenido siempre en Navarra y que nos había hecho ser una región próspera", ha subrayado.