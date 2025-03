El Parlamento rechaza una moción que pedía no prorrogar el contrato del polígono de tiro de las Bardenas

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción en la que se instaba al Gobierno central y a la Junta de Bardenas a no prorrogar el contrato para el uso del polígono de tiro de las Bardenas, que finaliza en 2028.

La moción, formulada por Geroa Bai, ha contado con el apoyo de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos en contra de UPN, PSN, PPN y Vox y la parlamentaria no adscrita Maite Nosti.

En la resolución también se emplazaba al Gobierno de Navarra a realizar un estudio sobre posibilidades de desarrollo socioeconómico de las Bardenas Reales, con el objetivo de "ofrecer una alternativa a los ingresos de los que en estos momentos disfrutan las entidades congozantes del polígono".

Contigo-Zurekin había añadido una enmienda, aceptada por el grupo proponente, en la que la Cámara apoyaba la XXXV Marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, convocada por la Asamblea Antipolígono el primer domingo de junio.

En nombre de Geroa Bai, Mikel Asiain ha afirmado que "entendemos ese caramelo económico que suponen los 210 millones que se están embolsando las 22 entidades congozantes" en 20 años por el polígono de tiro. "¿A qué entidad le amarga un dulce de 477.000 euros al año?", ha manifestado. Sin embargo, ha planteado si "alguien de este Parlamento osa decir que esa actividad está exenta de riesgo para la población civil circundante" después de haberse contabilizado "32 accidentes aéreos desde 1968 que han producido la muerte de 21 militares". "¿Ustedes asumirían la responsabilidad moral de uno de esos aviones militares cayendo sobre uno de esos pueblos, ocasionando la muerte de varias personas?", ha planteado a los grupos.

Félix Zapatero, de UPN, ha considerado que Geroa Bai no presenta la moción "como una defensa del medio ambiente", sino "con un mero interés político". Según ha dicho, "respetamos la autonomía de la Comunidad de Bardenas Reales y, por ende, a sus entidades congozantes". Además, ha asegurado que los ejercicios "cumplen con estrictos protocolos de seguridad" y que los accidentes citados "no están contrastados, ni muchos de ellos tienen vía directa con maniobras del polígono de tiro".

Desde el PSN, Javier Lecumberri ha comentado que "podemos instar a cualquiera a que haga cualquier cosa, pero lo que está claro es que, por encima de nuestras instancias, estará su capacidad de tomar decisiones sobre sus competencias y sobre lo que es uso exclusivo de ellos". También le ha "llamado la atención" la propuesta de un estudio para buscar alternativas a los ingresos que reciben las entidades congozantes. "¿En concepto de qué habrá que darles ese dinero si desaparece el uso de las Bardenas?", ha planteado.

Laura Aznal, de EH Bildu, ha señalado que "los pueblos de la Ribera conviven con entrenamientos con fuego real" y "padecen hasta 14 horas de bombardeos en una sola jornada, decenas de días de prácticas al año", con "material militar peligroso que amenaza su salud" y con "miedo por si se vuelve a producir otro accidente como los más de 30 que ya han ocurrido". A su juicio, "urge una gestión que sea respetuosa con el parque y con la realidad económica y social" para que sus ciudadanos "tengan una alternativa para acabar de una vez por todas con la compra de voluntades que de facto suponen esos 14 millones anuales que reciben por soportar este polígono de tiro".

En nombre del PPN, Javier García ha señalado que el futuro del polígono "no va a depender de lo que se vote o no en esta Cámara" porque "no compete" al Parlamento ni al Gobierno de Navarra, sino a la Comunidad de las Bardenas y al Ministerio de Defensa. "Habrá que respetar la decisión que adopten sobre si este polígono debe continuar o no", ha dicho, tras añadir que las localidades "están a favor" del polígono y que "más del 96% de las prácticas que se realizan se llevan a cabo sin ningún tipo de carga explosiva".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha subrayado que las Bardenas, "a pesar de la protección jurídica medioambiental que tiene reconocida", alberga "el mayor polígono de tiro y bombardeo que los ejércitos de la OTAN tienen en el continente europeo". "Ocupa 2.222 hectáreas, aunque los aviones militares que realizan sus prácticas utilizan un espacio aéreo con un radio superior a los 50 kilómetros a la redonda", ha criticado, tras advertir de que esta infraestructura convierte a Navarra en un "objetivo estratégico de los enemigos de la OTAN".

Desde el Grupo Mixto, Emilio Jiménez (Vox) ha considerado que es el momento "más inoportuno" para pedir el desmantelamiento del polígono de tiro, precisamente "cuando Europa se quiere rearmar y dar una respuesta estratégica conjunta". "Esta moción es una triste proposición antimilitarista. No tiene más, no tiene contenido", ha dicho, tras criticar que Navarra es la comunidad "con mayor siniestralidad" y "parece que no preocupa". "Eso no preocupa. Preocupa que han muerto no sé cuántos militares", ha subrayado.