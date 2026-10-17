El periodista y profesor Carlos Soria publica un libro sobre la Reina Isabel I de Castilla

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista y profesor universitario Carlos Soria Saiz (Valladolid, 1936), doctor en Derecho, ha publicado el libro 'Isabel, a secas', en el que realiza un perfil sobre la Reina Isabel I de Castilla.

El autor explica que "no es una novela, ni un relato con adornos de ficción, sino un texto histórico ceñido a los hechos y opiniones" que considera "más veraces".

El libro aborda la figura de Isabel de Castilla, no la de Fernando de Aragón ni el tándem de los Reyes Católicos. Así, el foco y la estructura del libro se organizan sobre Isabel, "mujer -niña, adolescente, esposa y madre de cinco hijos-, con virtudes y defectos, sin pretensiones panegíricas ni hagiográficas".

La publicación, de quince capítulos, arranca en la primavera de 1451, cuando Isabel de Portugal llegó, en avanzado estado de gestación, a la casa-palacio de Madrigal. El 22 de abril, Jueves Santo, la reina dio a luz a una niña que posteriormente sería Isabel I de Castilla.

A lo largo del libro, el autor repasa "la pequeña gran aventura del matrimonio de Isabel y Fernando", que se celebró en Valladolid en 1469 y tuvo "la enigmática y complicada sombra de una falsa bula papal de dispensa del impedimento de consanguinidad con Fernando". "La ira del rey Enrique IV, que se oponía a este matrimonio y quería imponer a Isabel otros pretendientes, llevó a desheredarla", apunta.

Así, el libro repasa la figura de Isabel I de Castilla, que "maduró a fuerza de golpes y de soledades". "Luchó para no contagiarse con la lepra de las trapisondas, enredos e inmoralidades. Aprendió a no hablar de más, a no fiarse de las apariencias y la adulación, a ser prudente, sin encoger el ánimo y la lealtad. Fue mujer celosa, a la que no faltaron motivos para serlo. Tuvo, como reina, un sentido muy encendido de la mangificencia: le gustaban los vestidos reales, las joyas, la magia de los tapices, el valor de los libros. Formó una biblioteca de unos cuatrocientos volúmenes, entre pergaminos y libros de molde. Tuvo hasta sentido del humor", señala Carlos Soria.

La obra, de 208 páginas, ha sido publicada en septiembre y se puede adquirir al precio de 15 euros en rústica y de 30 euros en tapa dura.