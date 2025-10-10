Las personas ingresadas en el HUN con una dieta sin restricciones médicas podrán elegir platos en todas las comidas

Una trabajadora de las cocinas del HUN prepara un desayuno - GOBIERNO DE NAVARRA

En la actualidad tienen opciones de elección en comida y cena, y ahora se amplía esa posibilidad a desayunos y meriendas

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

A partir del próximo martes, 14 de octubre, las personas ingresadas en el Hospital Universitario de Navarra/Nafarroako Ospitale Unibertsitario con dieta basal, o sea estándar, podrán elegir platos en todas las ingestas que componen el menú hospitalario.

Según han informado desde el Gobierno foral en una nota, la elección se aplica a las dietas que no tienen algún tipo de restricción por motivos médicos y sin alergias u otros eventos dietéticos, tanto en el caso de las personas adultas como pediátricas.

Estos pacientes van a disponer de la posibilidad de elegir la composición íntegra de su desayuno y merienda, lo que se añade a la actual posibilidad de escoger entre dos opciones para cada plato en comidas y cenas.

La elección se va a hacer mediante la lectura de un código QR con el móvil. De esta manera, "se evita la impresión de más de 200 hojas diarias, se simplifica el proceso y se evitan errores de transcripción, haciendo el proceso más sostenible". Es la misma plataforma que se usa desde junio para la elección en comidas y cenas.

Hasta ahora, el paciente tenía que efectuar la elección de su menú antes de las 13 horas del día anterior. A partir del próximo martes, se amplía este tiempo hasta las 18 horas. Además, mediante el código QR, tendrá acceso a una encuesta de satisfacción para evaluar al Servicio de Alimentación del centro.

En el caso del menú opcional para el desayuno, el paciente podrá confeccionar su elección seleccionando una opción entre cada uno de los elementos que componen esta comida: el tipo de lácteo (leche entera, sin lactosa o yogur), el complemento correspondiente (café, infusión o cacao), el endulzante (azúcar o edulcorante), el tipo de pan (normal, integral o galletas), los ingredientes para este alimento (mantequilla y mermelada, aceite y tomate, o quesitos) y la fruta (entera o en puré).

Para la merienda, la posibilidad de elección es similar al desayuno, pero con alguna ligera variante, al sustituir la posibilidad del pan por galletas, biscotes o biscotes integrales. En el caso del menú infantil, se sustituye la opción de la infusión por la bebida de soja. En el caso de no elegir, la dieta está compuesta por un menú "variado y equilibrado, supervisado por Dietética y Alimentación".

CAMBIO AL MENÚ DE INVIERNO

Asimismo, el mismo día 14 se produce el habitual cambio en el menú del HUN por el que se adapta este a los productos de la temporada invernal.

De este modo, se sustituyen platos más propios de la época estival, como ensaladas, ensaladilla, alubia verde, gazpacho o pisto, por otros más propios de las estaciones frías, como cardo, berza, coliflor, alubias rojas, crema de calabaza o purrusalda.

El Servicio de Alimentación incorpora en la elaboración de sus menús productos ecológicos de Navarra.