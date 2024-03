La plataforma 6F, sobre el intento de asalto al Parlamento: "El enfado se canalizó de la peor manera posible"

PAMPLONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 6F, que reivindica mejoras para el sector primario, ha asegurado que "nunca fue la intención entrar" al Parlamento de Navarra este jueves en el intento de asalto a la Cámara, mientras se celebraba el debate y votación de los Presupuestos para 2024, y ha señalado que su "enfado se canalizó de la peor manera posible".

"Nosotros mismos cesamos en el empeño cuando podríamos haberlo hecho. Simplemente fue una reacción del enfado que acarrea no sentirnos escuchados tras un mes de movilizaciones masivas", ha asegurado la plataforma en un comunicado.

Además, ha señalado que el "enfado, desasosiego y hartazgo" por la "inactividad" y "falta de empatía" del Gobierno de Navarra "se canalizó de la peor manera de forma espontánea".

La plataforma 6F ha afirmado que "no hay tales desacuerdos de los que la señora presidenta habla" porque "ni siquiera han tenido en consideración nuestras demandas". "En la mesa de negociación con sindicatos y miembros de la plataforma prometieron revisar determinados puntos de las reivindicaciones realizadas por agricultores, ganaderos y mundo rural en general. La realidad a día de hoy es que no sólo no los han revisado, es que ni siquiera los han sometido a consideración ni debate", ha criticado.

"Con esto no queremos justificar la reacción de la gente ayer pero la inactividad de su Gobierno y falta de empatía con los problemas del pueblo encadena un enfado, desasosiego y hartazgo que se canalizó de la peor manera de forma espontánea", han indicado desde la plataforma.

"Esto no va de unos pocos. Este movimiento es apolítico, asindical y pacífico, de la misma manera podemos trabajar con cualquiera siempre y cuando sea en apoyo del sector agrario", han concluido.