Una plataforma vecinal registra 1.707 firmas en contra de la construcción de plantas de biometano en Cintruénigo

Representantes de la Plataforma Vecinal de Cintruenigo Stop Biometanización registran las firmas en el Ayuntamiento de Cintruénigo en contra de la instalación de plantas de biometanización en la localidad. - SUSTRAI ERAKUNTZA

PAMPLONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Vecinal de Cintruenigo Stop Biometanización registró este viernes en el Ayuntamiento de la localidad 1.707 firmas para mostrar la "gran oposición de la población" con la construcción de plantas de biometano en el municipio.

En una nota de prensa, la plataforma ha explicado que "dada la gran preocupación que está ocasionando entre nuestras vecinas y vecinos este modelo de grandes plantas de biometanización que se quieren instalar", está realizando una labor de "información y organización para frenar estos proyectos".

Con las firmas presentadas, desde la plataforma quieren que el alcalde y todos los grupos políticos de Cintruénigo "se hagan eco del sentimiento de los cirboneros y cirboneras y se posicionen frente a cualquier iniciativa y tramitación que facilite seguir adelante con la construcción de este tipo de instalaciones".

En este sentido, solicitan a la corporación municipal que "de forma unánime se posicionen en contra de la instalación de cualquier proyecto de biometanización en nuestra localidad".

La Plataforma ha destacado que "seguiremos organizando la oposición a este modelo de plantas de biometanización en Cintruénigo y todas las localidades de la cuenca del Alhama. Seguiremos luchando por el futuro y el bienestar de nuestros pueblos y la salud de nuestros vecinos y vecinas".