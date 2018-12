Podemos apoya los 35,5 millones en inversiones sostenibles pero pide "la inmediata disponibilidad de los 77,5 restantes"

Publicado 13/12/2018 12:17:45 CET

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los tres parlamentarios de Podemos Navarra han votado a favor de habilitar el gasto de 35,5 millones de euros en inversiones sostenibles que ha autorizado en Gobierno de España durante el pleno del Parlamento de Navarra celebrado este jueves, si bien, en palabras de su portavoz, Mikel Buil, "exigimos y reclamamos al Estado que permita la disponibilidad de los 77,5 millones restantes de inmediato, ya que es un dinero que pertenece a los navarros y a las navarras y que desde hace ya mucho tiempo debería estar en las arcas de la Hacienda foral".

En este sentido, Buil, ha apelado al PSN "a que defienda los intereses de Navarra ante el Gobierno central y no actúen como lo están haciendo; como delegados del Gobierno central en Navarra".

Para el parlamentario de la formación morada, "los equilibrios que está haciendo el PSN para justificar que solo se permita el uso de los 35,5 millones no tienen ninguna base ni legal ni política".

"No tienen base legal porque los 113 millones no son producto de ningún superávit, sino de un asiento contable como consecuencia de la nefasta gestión de UPN y PSN con el anterior Convenio Económico con el Estado en el que los navarros pagamos bastante dinero de más. Y tampoco tiene base política porque jamás vamos a aceptar la política del austericidio que durante tanto tiempo han mantenido tanto el PSOE como el PP y UPN y que parece están dispuestos a mantener", ha afirmado.