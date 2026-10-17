Policía Foral descubre una sofisticada clonación de un vehículo de alta gama sustraído en otro país de la UE

Imagen del vehículo robado. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos al Grupo de Delincuencia del Automóvil (GDA), junto con la Brigada de Judicial Norte, han detenido recientemente en Pamplona a un ciudadano extranjero como presunto autor de cuatro delitos: robo con fuerza de vehículo, robo con fuerza de placas de matrícula, falsedad documental en documento público (placas de matrícula) y falsedad en los elementos identificativos del propio vehículo.

La intervención comenzó cuando una patrulla de la unidad de Prevención Atención Ciudadana de la Comisaría de Pamplona interceptó en una calle de la capital navarra un vehículo Lexus 450H con placas de matrícula extranjeras. El conductor alegó que trasladaba el vehículo hacia un punto de recogida en otra ciudad del sur de España.

Ante las sospechas generadas, los agentes de seguridad ciudadana hallaron en su interior unas placas de matrícula belgas y comprobaron que dichas placas contaban con una requisitoria en vigor por sustracción, explican desde la Policía Foral.

Los investigadores del GDA comprobaron que las placas belgas robadas correspondían exactamente a la misma marca y modelo que el vehículo interceptado en Pamplona, el cual figuraba como sustraído formalmente en Europa.

Para tratar de eludir la acción policial, los presuntos autores habían falsificado los puntos principales de identificación física del coche, haciendo constar un número de bastidor que correspondía a un vehículo legal en España.

Gracias a la labor del Centro de Mando y Coordinación (CMC) de la Policía Foral se pudo confirmar que el vehículo al que correspondía ese número de bastidor se hallaba en otra ciudad española. Lo que constató que el vehículo inmovilizado en Pamplona era un "gemelo" o clon.

Durante las comprobaciones posteriores se evidenció que se había accedido informáticamente a la centralita del vehículo alterando sus datos, entre ellos el kilometraje, realizando una bajada fraudulenta de kilómetros.

Tras quedar plenamente identificado como el vehículo robado en Bélgica, la Policía Foral procedió a la detención del conductor. La persona detenida y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente junto con las diligencias policiales.