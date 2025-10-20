Un policía foral fuera de servicio intercepta a un joven que huía tras robar un bolso en un bar de Pamplona

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Foral - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un policía foral fuera de servicio ha interceptado este fin de semana a un joven que se había dado a la fuga tras robar un bolso en un bar del Caso Antiguo de Pamplona.

Según han informado desde Policía Foral, el agente salió a la carreta tras el joven, que fue detenido por un delito de robo con fuerza. Una vez interceptado, fue entregado a agentes de Policía Municipal, que se encargaron de instruir el correspondiente atestado En total, la Policía Foral ha atendido este fin de semana 59 accidentes de tráfico, que se han saldado con 10 heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías. Además, ha abierto diligencias a 24 personas por la comisión de distintos delitos.

Seis hombres han sido detenidos por delitos relacionados con violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, lesiones y quebrantamientos) en distintas localidades de Navarra.

Por delitos contra el patrimonio se han practicado cuatro detenciones. En Cintruénigo, durante un control establecido para la vigilancia y prevención de delitos contra la propiedad en polígonos industriales, un vehículo descompensado por la excesiva carga, y con tres ocupantes en su interior, llamó la atención de los agentes, que en el maletero hallaron cinco sacos llenos de láminas de cobre y cables. Dos de los ocupantes fueron detenidos por un delito de apropiación indebida, y además uno de los detenidos tenía un señalamiento en vigor emitido por un juzgado de Tudela.

Por otro lado, un varón de 52 años fue detenido por un delito de daños al ser identificado por cámaras de seguridad tras el incendio de una pajera en Sesma, que provocó daños por valor de 19.000 euros, aproximadamente.

Durante un patrullaje preventivo por la localidad de Carcastillo, el comportamiento de un conductor levató las sospechas de los agentes. Esta persona se identificó con diferentes documentos (permiso de conducir y tarjeta de identidad de extranjero) expedidos en Italia, los cuales resultaron ser falsos. Al ser requerido por la obtención de los mismos, el detenido declaró haberlos comprado a través de Facebook por 800 euros, por lo que se le imputa un delito de falsedad documental.

Por delitos contra las personas se detuvo en Pamplona a un hombre, y tres personas más son investigadas, por hechos ocurridos el pasado mes de agosto de madrugada en un bar de la localidad de Leitza, tras una pelea en la que varias personas resultaron con heridas de diversa consideración.

Por requisitorias judiciales hay cuatro detenciones, dos de ellas en Tudela. Se trata de un varón 72 años sobre el que recaía un señalamiento de un juzgado de Pamplona para su ingreso en prisión, y que hicieron efectivo los propios agentes.

En Tudela fue detenido otro varón de 61 años, también para su ingreso en prisión, y por orden del Juzgado de lo Penal de Pamplona se detuvo en Erro a un joven de 24 años para su ingreso en prisión.

En un control de seguridad ciudadana en Bertizarana (N-121-A) fue detenido uno de los ocupantes de un vehículo, de 58 años de edad, al estar reclamado por un juzgado de Tudela por un delito de falsedad documental.

Finalmente, en la investigación de un posible robo de combustible en Arguedas se detuvo a un menor de 17 años tras proferir graves insultos y amenazas a los agentes intervinientes. Se le imputa un delito de desobediencia y atentado.

SEGURIDAD VIAL: 65 ACCIDENTES Y 4 IMPUTACIONES

Durante el fin de semana las patrullas de Policía Foral han atendido 65 accidentes viales que han dejado 10 personas heridas de diferente consideración. En 19 de los siniestros se han visto implicadas especies cinegéticas. Siendo la Autovía A-15 la vía con mayor siniestralidad (5 accidentes).

Además, cuatro conductores han sido citados para juicio rápido por delitos de tráfico. En controles programados y establecidos para la detección del consumo de alcohol o drogas se han imputado a conductores en Zizur (NA-6000) y en Egüés (PA-33) después de realizar la conductora una maniobra evasiva, por superar las tasas establecidas con tasas de 0,66ml/g, y 0,75ml/g, respectivamente. En la Cendea de Olza (NA-30) un conductor que además dio positivo en cannabis fue imputado por circular sin vigencia de su permiso por pérdida total de los puntos.

Agentes de la comisaría de Sangüesa imputaron a un menor de 14 años en Ecay/Ekai (NA-2355) un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor y darse a la fuga tratando de evadir el control. En el interior le acompañaban dos menores más.