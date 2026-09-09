Policía Municipal cede gratuitamente dos motocicletas que ya no se utilizaban a Cruz Roja Española

Sede de la Policía Municipal de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la cesión gratuita de la propiedad de dos motocicletas municipales a Cruz Roja Española. Los dos vehículos se ceden a la entidad para el cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés general que persigue. Las dos motocicletas se darán de baja en el Inventario Municipal de Bienes y en la Póliza de Vehículos Municipales, según ha informado el Consistorio.

Las motocicletas, de marca Suzuki, las ha utilizado Policía Municipal, hasta que se han sustituido por nuevos vehículos más modernos y eléctricos. Las motos en desuso las solicitó Cruz Roja Española en agosto, y se considera conveniente la cesión, dado que la institución colabora habitualmente con el Ayuntamiento de Pamplona tanto en los planes de emergencia de San Fermín como en las campañas invernales de nieves y hielos, en apoyo de eventos deportivos en la ciudad, atención de accidentes de tráfico, siniestros, etcétera.

La solicitud de Cruz Roja indica su intención de incorporar las motos al servicio que presta en las fiestas de San Fermín, como el acceso a determinadas zonas de la fiesta en las que existe una alta afluencia de personas y un acceso complejo, o en cualquier otro servicio, con el fin de hacerlo más eficaz y eficiente en la rápida intervención sanitaria de sus equipos. Las motocicletas se consideran 'efectos no utilizables' por estar inaplicables al servicio público municipal, y se deben clasificar como bienes de dominio privado o patrimoniales, ha añadido el Consistorio.