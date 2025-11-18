Policía Municipal realiza esta semana una nueva campaña de control de patinetes, ciclistas, vehículos a motor y peatones

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Policía Municipal ha iniciado una nueva campaña específica de control de movilidad para asegurar que se cumplen las diversas normativas por parte de peatones, ciclistas y quienes conducen vehículos de movilidad personal (VMP) o vehículos a motor.

Esta semana, según han informado desde el Consistorio en una nota, Policía Municipal está estableciendo controles en los espacios y las franjas horarias más usadas por ciclistas, como la entrada y salida de trabajos, colegios y universidades en la que es la octava campaña dedicada a estos agentes de movilidad. Por la tarde, se vigilan especialmente las zonas de esparcimiento de la ciudad, como la Vuelta del Castillo o el Paseo del Arga.

Incluyendo la actual, en lo que va de año el Consistorio ha realizado ocho campañas de control. Las actuaciones cerradas hasta el 24 de octubre se han saldado con un total de 1.507 denuncias.

De las 980 multas interpuestas hasta el 7 de octubre, un 84,8% están vinculadas a dos categorías: bicicletas o patinetes circulando por aceras o vías no permitidas (507 sanciones) y no prestar quienes los conducen la debida atención y diligencia en la conducción (325 denuncias).

Otras categorías de sanción están vinculadas a no llevar timbre, luces u otros elementos reflectantes (56 denuncias) o circular por espacio permitidos, pero sin respetar la distancia con quien transita andando (15).

La campaña de esta semana, "en sentido amplio, busca ser una llamada de atención para corregir diversas conductas" que se producen al circular con bicicletas y VMP, pero también con vehículos a motor y en el caso de quienes se desplazan andando.

La idea es establecer controles puntuales en calles de los barrios más transitados, aunque se están vigilando especialmente aquellas calles que disponen de carriles bici y las limitadas a 30km/h, con tráfico templado.

Más allá de los controles del Grupo de Tráfico de Policía Municipal estos criterios se tienen también especialmente en cuenta en el patrullaje diario, haciendo hincapié en "controlar la disciplina viaria de bicicletas y VMP por las aceras de forma incorrecta, quizá la conducta más sancionada" según las estadísticas de Policía municipal.

Pero también "asegurar el respeto" hacia las bicicletas por parte de los vehículos motorizados cuando compartan espacio por la calzada. Asimismo, se está poniendo la "máxima atención" a la seguridad del peatón en sus pasos, y al control de estacionamientos cercanos a los pasos de peatones.

Los agentes "aperciben o denuncian a quienes incurren en las conductas contrarias a la normativa vigente, siempre en función del peligro o del riesgo causado".

La regulación que afecta a este ámbito es la Ordenanza municipal de Movilidad y el Reglamento General de Circulación en los que la horquilla de sanciones oscilan entre los 30 y los 200 euros, la mitad de importe si se afrontan con pronto pago.