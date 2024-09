Policía Municipal reforzará esta semana el control de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad

El cuerpo participa este lunes en la jornada informativa organizada por el Gobierno de Navarra sobre las nuevas tarjetas



La Policía Municipal de Pamplona reforzará esta semana el control del uso de las nuevas tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad con la posibilidad de sancionar aquellas irregularidades que se cometan con ellas.

Para comprobar la vigencia de las tarjetas, los agentes disponen de un buscador que permite introducir el número de tarjeta de la persona usuaria y la fecha de caducidad y vigencia. La nueva aplicación les devolverá la situación exacta de dicha tarjeta: si está vigente o no, el tipo de documento y, en su caso, observaciones de interés.

Además, las nuevas tarjetas cuentan con fotografía, lo que facilita la identificación de las personas usuarias y de que el uso realizado es el correcto.

Fue en 2022 cuando el Gobierno de Navarra creó un registro único de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, con el objetivo de "evitar las duplicidades y los malos usos que se daban cuando cada ayuntamiento emitía su propia tarjeta".

La validez de las anteriores tarjetas expiró en noviembre de 2023, por lo que desde el departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra recuerdan que es imprescindible y obligatorio contar la nueva tarjeta homologada para hacer uso de las plazas reservadas a las personas con discapacidad, tal y como recoge la normativa foral.

A fecha de agosto de este año, el Gobierno de Navarra había expedido ya 7.671 tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad desde la creación del registro único: de ellas, 7.312 tenían carácter permanente y 359 provisional. Desde el inicio de 2024 se habían enviado 1.713.

Toda esta gestión se ha realizado en coordinación con el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona. De las 7.671 tarjetas emitidas, más de 4.000 corresponden a Pamplona. Policía Municipal ha colaborado en el volcado de información para generar ese registro "unificado y actualizado, que además puede ser consultado a tiempo real".

UN TALLER FORMATIVO PARA DISTINTOS CUERPOS POLICIALES

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra ha organizado una jornada para informar a diferentes cuerpos de Policía acerca del funcionamiento de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad.

En el evento han participado, además de Policía Foral, Guardia Civil y Policía Nacional, 47 representantes de cuerpos policiales de diferentes municipios navarros, entre ellos Policía Municipal de Pamplona, así como la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

La primera parte de la charla ha corrido a cargo del director del Centro de Valoración de la Discapacidad de la Agencia Navarra de la Autonomía y Desarrollo de las Personas, Javier Zugasti, que ha hablado de los nuevos baremos utilizados para el reconocimiento, declaración y clasificación del grado de discapacidad, aprobado en 2022 por Real de Decreto.

Es importante conocer estos baremos en tanto que, como ha informado Zugasti, "para obtener una expedición permanente de una tarjeta de estacionamiento es necesario contar actualmente con esta valoración previa".

En segundo lugar, ha intervenido también la directora del Servicio de Impulso y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Itziar Cia, que ha centrado su participación en el propio modelo de las tarjetas de estacionamiento, y en cómo las y los agentes pueden comprobar su validez.

OBLIGATORIA RENOVACIÓN DE TARJETAS

Con la entrada en vigor del nuevo sistema de tarjetas, las plazas de estacionamiento para personas con discapacidad no deben ocuparse por personas que no cuenten con el nuevo modelo de tarjeta. De hecho, el uso de las tarjetas no homologadas puede conllevar sanciones.

Las nuevas tarjetas incluyen una etiqueta quazar que permite verificar su autenticidad, "con lo que se evita el fraude y el abuso en la utilización de las autorizaciones, y se impide de manera activa el uso de tarjetas no válidas o fotocopiadas".

Las tarjetas de estacionamiento se expiden para personas físicas, y cada una es única, personal e intransferible, de forma que se solo se puede utilizar cuando la persona titular conduzca un vehículo o sea transportada en él.

Cada una de las tarjetas dispone de un código específico para la entidad local, que va seguido del número que identifica a la persona. Además, existen dos tipos de tarjetas distintas: una, de carácter permanente, y otra, de carácter provisional.

La primera de ellas está destinada a aquellas personas con movilidad o agudeza visual reducida reconocida, que se renovará por periodos de cinco años. Por otra parte, las tarjetas de carácter provisional se conceden de forma excepcional por un periodo de seis meses, y atienden a razones humanitarias.

En este sentido, se conceden a personas que presentan movilidad reducida derivada de una enfermedad o patología de extrema gravedad que "supone una reducción sustancial de su esperanza de vida y que no les permite tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de valoración".