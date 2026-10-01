El PP vuelve a presentar en el Parlamento de Navarra su proposición de ley para cambiar la renta garantizada

Archivo - El diputado del PP y presidente de los 'populares' navarros, Sergio Sayas. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PPN volverá a presentar en el Parlamento de Navarra su proposición de ley foral del Derecho Navarro a la Inclusión Activa después de que la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno foral, Carmen Maeztu, confirmara este miércoles que no hay acuerdo entre los socios de Gobierno para reformar la renta garantizada.

El presidente del PP de Navarra, Sergio Sayas, ha calificado como "vergonzosos los sucesivos anuncios de la presidenta María Chivite, de la consejera y de su equipo sobre una reforma que finalmente no van a presentar".

Por ello, ha arremetido contra los socialistas por "generar expectativas entre los navarros mientras lo único que muestran es sumisión a sus socios de Gobierno". "Están despilfarrando decenas de millones de euros por conservar su sillón", ha afirmado Sayas en una nota.

El presidente del PPN se ha comprometido a "liderar una cruzada contra el fraude en las rentas". "Se acabó vivir del cuento, Navarra no puede seguir dando rentas sin control y amparando el fraude", ha indicado.

El dirigente del PP considera que "la renuncia del Gobierno deja sin respuesta los problemas que el propio Ejecutivo reconocía cuando anunciaba la reforma y que señaló en su informe la Cámara de Comptos".

Por eso, Sayas ha anunciado que presentan de nuevo la ley para que el Parlamento "vuelva a tener un texto sobre el que debatir y construir un modelo alternativo que ponga fin al fraude y al despilfarro".

Sergio Sayas ha insistido en que las ayudas públicas "deben proteger a quienes las necesitan y servir para facilitar su incorporación al empleo, con obligaciones y un seguimiento efectivo". "Se tiene que acabar el tiempo de los que quieren vivir de rentas sin trabajar", ha asegurado. En este sentido, ha defendido que "quien pueda trabajar y rechace injustificadamente una oferta de empleo no puede seguir recibiendo dinero del conjunto de los navarros".

El PP volverá a llevar al Parlamento una propuesta que vincula la prestación económica a un proceso "real" de inclusión social y laboral. El texto contempla cuatro años de residencia legal y efectiva en Navarra para acceder al complemento económico, la coordinación con el Ingreso Mínimo Vital, una evaluación individual durante el primer mes y un contrato de inclusión activa con compromisos de formación, búsqueda de empleo y aceptación de ofertas adecuadas. También refuerza los controles y establece consecuencias ante el fraude y los incumplimientos.

El presidente del PP de Navarra ha reclamado al PSN que "deje de escudarse en sus socios y asuma su responsabilidad". "La nueva presentación de la proposición de ley obligará a los socialistas a pronunciarse sobre medidas concretas para reforzar el control y la incorporación al empleo. Los navarros ya han escuchado suficientes anuncios y ha llegado el momento de que Chivite demuestre con su voto si quiere cambiar el sistema o mantenerlo para conservar el Gobierno", ha sentenciado el dirigente popular.