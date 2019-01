PPN pedirá un informe jurídico para "averiguar si Aznárez puede participar en votaciones que le afectan personalmente"

Publicado 10/01/2019 15:42:02 CET

PAMPLONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PPN, Ana Beltrán, va a solicitar a los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra un informe para "averiguar si la presidenta de la Cámara, Ainhoa Aznárez, puede participar en votaciones que le afectan directa y personalmente".

"Aznárez votó el pasado lunes en la reunión de la Mesa a favor de encargar un informe jurídico sobre su expulsión del grupo parlamentario de Podemos, y con ese informe, lo que se consiguió fue dilatar en el tiempo la tramitación de dicha expulsión, lo que hubiera conllevado su inmediata destitución como presidenta del Parlamento, algo que no nos parece ético ni moral", ha expuesto Beltrán en un comunicado.

En este sentido, ha remarcado que "los parlamentarios debemos tener mucho cuidado de no participar en decisiones o votaciones que pueden afectarnos directa y personalmente, y de hecho una de las motivaciones por las que Laura Pérez fue expulsada de Podemos, según informó dicho partido, fue por haber participado en la votación de una moción que le afectaba como futura profesora".

"Es obvio que el voto de Aznárez es decisivo en la Mesa, donde si no, hubiera habido un empate entre los que estaban a favor del informe y los que no, y en caso de empate quizá debería haberse llegado al voto ponderado, pero tampoco sabemos qué pasaría en esa situación, pues tres parlamentarios del cuatripartito están afectados y tampoco sabemos si se podrían contabilizar sus votos, y también es obvio que cuatro parlamentarios de Orain Bai hubieran votado en contra del informe", ha agregado.

En cualquier caso, la presidenta del PPN ha subrayado que "el voto de Aznárez afecta a un tema que le implica directamente, que implica su expulsión o no de la Presidencia del Parlamento y nos parece que debería haberse abstenido de participar en dicha votación, en absoluto condicionarla como hizo".

Para Beltrán, "este es un ejemplo más de las muchas decisiones arbitrarias, sectarias y partidistas que lleva tomando Aznárez desde que asumió el cargo". Y ha considerado que "no es apta" para el cargo y que "debería cesar inmediatamente, independientemente de si es expulsada o no". "Lo que está claro ahora mismo es que la mayoría de la Cámara no la reconoce como presidenta del Parlamento", ha zanjado.