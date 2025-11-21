Presentadas 814 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos de Navarra para 2026

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Finalizado el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para 2026, los distintos grupos parlamentarios han registrado un total de 814 enmiendas parciales, 795 de ellas a las partidas de gasto y las otras 19 al articulado.

PPN ha sido el grupo que, con 222, más enmiendas parciales ha presentado a las líneas presupuestarias, junto a UPN, que ha registrado 220. Les siguen PSN con 101, EH Bildu con 77, Geroa Bai con 55, y Contigo-Zurekin con 21. Hasta aquí 696 de las 795 a las partidas económicas.

Las 99 enmiendas restantes se han presentado con diferentes combinaciones de firma. PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han registrado 27, y 12 más junto a EH Bildu. Por su parte, EH Bildu y Geroa Bai firman 16, 9 más con Contigo-Zurekin. PSN y Contigo-Zurekin suscriben 5, mientras PSN y Geroa Bai firman 1. PSN y EH Bildu rubrican 7, y 7 más con Contigo-Zurekin. Y PSN, EH Bildu y Geroa Bai ha presentado 3. Además, Geroa Bai y Contigo-Zurekin suscriben 1 y EH Bildu y Contigo-Zurekin han firmado 11.

En lo referido al articulado, UPN ha registrado 12, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin 3 de manera conjunta, y 4 más junto a EH Bildu, en total, 19, según ha informado el Parlamento.

Atendiendo al calendario de tramitación aprobado en Mesa y Junta, entre los días 1 y 12 de diciembre tendrá lugar el debate de las enmiendas parciales en la comisión de Economía y Hacienda, cuyo dictamen será elevado a pleno el 18 de diciembre, para su definitivo debate y votación.

El proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2026 superó este jueves, día 20, las enmiendas a la totalidad formuladas por UPN, PPN y Grupo Mixto. Ninguna otra sigla respaldó las propuestas de devolución del texto, todas sin texto alternativo.

El proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2026, cifrado en 6.741,5 millones, fue admitido a trámite el 3 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial del Parlamento el 5 de noviembre.

De los 6.741,5 millones que se contemplan en las Cuentas, 6.318,6 millones corresponden al gasto no financiero (departamentos del Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y Consejo de Navarra) y el resto, 422,9 millones, al gasto financiero (amortización de deuda y pago de intereses).

El techo de gasto no financiero supone un incremento del 5,2% respecto al Presupuesto de 2025, que ascendía a 5.986,6 millones de euros, lo que arroja una diferencia en términos absolutos de 332 millones de euros.