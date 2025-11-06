La producción industrial de Navarra crece un 2,7% en septiembre en términos interanuales

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial de Navarra (IPIN) creció en septiembre un 2,7% en términos interanuales y el Índice General sin tener en cuenta la rama Energía ascendió un 1,5%.

La tasa corregida de efectos estacionales y de calendario decreció un 0,6%. En términos intermensuales la actividad industrial registró una subida del 54,4%, según ha informado el Instituto de Estadística de Navarra.

El índice del conjunto nacional registró un ascenso del 4,5% en septiembre respecto al mismo mes de 2024 y creció un 1,7% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario.

Por ramas industriales en Navarra, el ascenso interanual de la producción industrial proviene fundamentalmente de la subida observada en Industrias metálicas (16%) y Energía (13,3%) y, en menor medida, de la Industria agroalimentaria (4,2%). Este crecimiento logra compensar la caída reflejada fundamentalmente en la rama Otras industrias manufactureras (-10,6%) y en las ramas Material de transporte (-3,2%) y Papel, madera y muebles (-2,8%).

Respecto al destino económico de los bienes producidos y, en relación al mismo mes de 2024, se observa un aumento en los Bienes de consumo (5,3%) y Bienes intermedios (1,3%) y un descenso en Bienes de inversión (-0,7%).