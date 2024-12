La profesora de la UPNA Cristina García-Vivar, Premio a la Labor de Excelencia en Docencia en Enfermería Familiar

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La profesora del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Cristina García-Vivar ha recibido el Premio a la Labor de Excelencia en Docencia en Enfermería Familiar y Comunitaria otorgado por la Cátedra de Enfermería Familiar y Comunitaria de la Universidad de Alicante. El premio reconoce la trayectoria de la docente y enfermera, que cuenta con más de 23 años formando a futuros profesionales en esta área.

La sede de la Universidad de Alicante fue el escenario el pasado viernes de la ceremonia de entrega de los citados premios. En este evento anual, presidido por el director de la Cátedra, José Ramón Martínez-Riera, se reconoce, en distintas categorías, la labor de estudiantes, profesionales y entidades que han destacado por su contribución al desarrollo de la enfermería familiar y comunitaria, así como a la salud pública.

Cristina García-Vivar es profesora titular y secretaria académica en el Departamento de Ciencias de la Salud de la UPNA. Ha sido también vicedecana de investigación de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra, así como directora de relaciones internacionales del Consejo General de Enfermería, y directora del Observatorio Enfermero del Instituto Español de Investigación en Enfermería. También es asesora en investigación del Colegio Oficial de Enfermeras de Navarra.

Su labor docente ha estado enfocada principalmente en áreas como la enfermería familiar y comunitaria, la investigación cualitativa y la práctica avanzada en enfermería. Por otro lado, su labor investigadora se ha centrado, principalmente, en dos líneas: los cuidados a los largos supervivientes de cáncer y la atención a las familias que conviven con una enfermedad crónica, en el ámbito de la Atención Primaria. Ha publicado 121 artículos en revistas científicas de impacto nacional e internacional y ha participado en 18 proyectos de investigación. Integra el consejo editorial de 5 revistas internacionales indexadas en el primer cuartil.

Es responsable del grupo 'Inno-CARE: Investigación e innovación en Cuidados' de la UPNA y del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdiSNA). Además, mantiene una vinculación continuada con distintos grupos de investigación nacionales e internacionales.

Ha sido la primera española en formar parte de la junta directiva de la Internacional Family Nursing Association (IFNA) y es miembro fundadora y forma parte de la junta directiva de la European Centre of Research Excellence- Continuing professional development for Nursing and Midwifery. En mayo de 2024 fue elegida representante por Europa, en nombre del Consejo General de Enfermería, en el Comité Asesor de Expertos Enfermeros en Educación.