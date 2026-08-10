Un proyecto de Bachillerato supervisado por la UPNA obtiene 3 premios nacionales por el diseño de una silla inteligente

PAMPLONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miren Luna Abad y Omar Jeddi Mounir, estudiantes de la IV promoción del Bachillerato de Investigación (Bi+) del IES Plaza de la Cruz de Pamplona, han diseñado y validado una silla inteligente destinada a mejorar el control postural del alumnado durante las clases.

El prototipo detecta posturas inadecuadas y avisa a la persona mediante la vibración de un reloj programable para que pueda corregirlas.

El proyecto, supervisado por dos integrantes del Instituto INAMAT2 de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ha obtenido tres premios nacionales en certámenes de ciencia, tecnología e innovación.

El trabajo ha sido tutorizado en el instituto por el profesor de Tecnología Iñigo García Azpíroz y supervisado desde la UPNA por Nora Millor Muruzábal, profesora titular del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas, y Aimar Yeregui Bacaicoa, estudiante de doctorado.

El proyecto combina el desarrollo de sensores, la programación de dispositivos electrónicos, el análisis ergonómico y el diseño tridimensional de un modelo de silla inteligente.

El prototipo incorpora una silla convencional y varios sensores de presión de bajo coste fabricados con Velostat, un material modifica su capacidad para conducir la electricidad según la presión que recibe.

Esta propiedad permite al sistema detectar cómo se distribuye el peso de la persona sobre el asiento y el respaldo e identificar si la postura adoptada es adecuada o no.

La información registrada es recibida por un microcontrolador, un pequeño dispositivo programable, que procesa los datos procedentes de los sensores. Cuando el sistema reconoce una posición incorrecta, transmite un aviso a un reloj programable, que genera una vibración. Este aviso busca que quien ocupa la silla pueda modificar su postura sin interrumpir el desarrollo de la clase.

Además, el proyecto ha incluido un análisis ergonómico del mobiliario empleado en el IES Plaza de la Cruz. A partir de este diagnóstico, el equipo ha elaborado una propuesta de rediseño de las sillas para "adaptarlas mejor a las medidas y proporciones corporales del alumnado".

TRES RECONOCIMIENTOS NACIONALES

El proyecto ha obtenido dos primeros premios y un segundo premio en tres certámenes de ámbito nacional. Así, ha sido distinguido con el primer premio de la categoría de Bachillerato en la XI edición del Premio Nacional de Iniciación a la Investigación Tecnológica, convocado por la Unión de Asociaciones de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la rama industrial de España (UAITIE).

También ha recibido el primer premio del XIII Premio Nacional de Ciencia y Tecnología para Estudiantes de Bachillerato, organizado por el campus de Madrid de Saint Louis University.

A estos reconocimientos se suma el segundo premio del área de Innovación Tecnológica, en la categoría de Tecnologías Industriales, en la 39ª edición del Premio Nacional Don Bosco a la Investigación e Innovación Tecnológica.

PRESENTACIÓN EN UN CONGRESO E INVITACIÓN A INVENEXPO

La investigación también se presentó en Urania: VI Congreso Navarro de Investigación Joven, celebrado en junio en la UNED de Tudela bajo el lema 'El pensamiento crítico. Cómo la filosofía da forma a la ciencia'. La participación en el encuentro ofrece al equipo la posibilidad de publicar el resumen de su presentación en las actas del congreso.

Asimismo, Miren Luna Abad y Omar Jeddi Mounir han sido invitados a mostrar el proyecto en la segunda edición de Invenexpo, la Feria Internacional de Inventos, que se celebrará los próximos 10 y 11 de octubre en Peralta (Navarra).

El encuentro está promovido por el Ayuntamiento de la localidad y organizado en colaboración con la Asociación de Inventores de España (AIE).