El proyecto de Presupuestos de Pamplona, con 294 millones, prioriza vivienda asequible y acondicionamiento de dotaciones

PAMPLONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este lunes el proyecto de Presupuestos para 2026, que "alcanza la cifra más alta de la historia de la ciudad, con 293.786.619,95 euros, un 2,1% más que el aprobado hace un año para este 2025".

Las inversiones previstas suponen casi 35 millones de euros (34,96) cifra "sensiblemente inferior" a la del año pasado (tres millones menos) debido, principalmente, a la finalización de los Fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea.

Las cuentas han sido presentadas por el alcalde, Joseba Asiron, y la concejala delegada de Hacienda y Contratación Pública Responsable y Recursos Humanos, Garbiñe Bueno, que han comparecido junto al resto del equipo de Gobierno.

Según Asiron, son "unas cuentas que se centran en lo que realmente importa, en aquello que tiene impacto directo en la vida de la gente: vivienda asequible, mejora de dotaciones y servicios públicos y una fuerte inversión en la ciudad, con casi 35 millones de euros, entre ellos los 12,2 millones para la transformación del Paseo de Sarasate".

"Además, este presupuesto refuerza nuestras prioridades sociales: de cada 100 euros que gastará este Ayuntamiento el año que viene, 37 se destinarán a gasto social, 24,5 a la mejora de la ciudad consolidada y 17,6 a convivencia y seguridad ciudadana", ha indicado, tras subrayar que, "en resumen, 79 de cada 100 euros irán directamente a mejorar la calidad de vida" de los pamploneses.

Entre otras cuestiones, ha destacado el impulso al nuevo plan de convivencia, la modernización tecnológica de Policía Municipal, el plan de normalización lingüística para el fomento de la euskera, o el refuerzo de la red Civivox. Además de la renovación del Paseo de Sarasate, que será "el gran símbolo de esa transformación urbana", también se avanzará en "nuevos desarrollos". Se seguirán rehabilitando "espacios emblemáticos" pero también "cuidando también del patrimonio que ya tenemos".

Por su parte, Bueno ha definido las "cuentas como equilibradas, pensadas para mantener la buena senda económica de estos dos años a la vez que continúan impulsando los grandes proyectos de ciudad".

DETALLE DE LOS PRESUPUESTOS

En el capítulo de inversiones, destaca la partida destinada al Paseo de Sarasate (con 12,2 millones de euros), que copa casi un tercio de la asignación de este apartado. Otros 4,2 millones se destinarán a transferencias para inversiones ejecutadas por la Gerencia de Urbanismo, entre las que destacan las aportaciones a los nuevos desarrollos dentro del Plan de Vivienda Asequible: Donapea, el PEAU de Universidad Pública de Navarra o el PSIS del Tren de Alta Velocidad.

Además, se seguirá con la activación de parcelas en la zona del Sadar, en Buztintxuri o en Lezkairu y se prevé finalizar la tramitación del PEAU del II Ensanche y actuar en la rehabilitación de Casa Soto en Arantzadi, en el parque de la Magdalena y parque de las Pioneras. A esto habría que sumar los 1,5 millones para las obras del carril bici en Monasterio de Urdax, 1,4 para nuevas inversiones en TIC y algo más de un millón para inversiones pendientes con la contrata de la zona azul y la implementación de la plataforma de turismo Red DTI.

El presupuesto de inversiones incluye partidas para acometer actuaciones en diferentes edificios y dotaciones municipales. Se recogen 868.368,45 euros para inversiones en colegios, patios y calderas; 850.000 euros para la rehabilitación y adquisición de mobiliario para Casa Seminario; 500.000 euros para la reparación del Palacio del Condestable; 655.000 para reformar las piscinas de Aranzadi; 423.000 para rehabilitaciones en centros deportivos; 350.000 para la reforma del Cine Guelbenzu, otros 170.000 euros para obras en los centros comunitarios y 151.311 para actuaciones en las bibliotecas.

Asimismo, se reservan 500.000 euros para el fin de obra de intervenciones como la del Oscus o las acometidas en Santa María la Real. Se consignan también 801.922 euros para inversiones en turismo Plan de Sostenibilidad Turística en Destino subvencionado con fondos europeos, 281.000 euros para expropiaciones y 202.235,61 euros para nuevos equipos informáticos. Se destinarán 190.000 euros para diferentes inversiones en las Escuelas Taller y 90.000 para el Empleo Social.

El Centro de Interpretación de la Pelota Vasca, el anteproyecto de rehabilitación de Aquavox San Agustín, los proyectos de skate y de parkour en Buztintxuri o el cerramiento del sófbol cuentan con 155.000, 50.000, 35.000 y 40.000 euros, respectivamente.

Las dos áreas que porcentualmente crecen más en dotación son Conservación Urbana y Sanidad, que crece un 22% dado el incremento de inversión en las contratas de limpieza, mobiliario urbano y mantenimiento de edificios (54,52 millones en total); y la partida de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que crece un 18%, hasta los 51,66 millones debido, entre otras cosas, a las inversiones en nuevo material y la actualización de la contrata de zona azul.

Tras éstas, el mayor crecimiento es el de Acción Social (en un 10%, hasta llegar a 30,7 millones) y el de Recursos Humanos (13%, hasta los 37,4 millones). Entre el resto de áreas destaca la dotación de Educación, Participación Ciudadana y Euskera (de nueva creación) con 25,6 millones de euros; Cultura, Fiestas y Deporte con 23,2 millones; Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, con 14,6; Hacienda y Contratación Pública y Responsable, con 12,5; y Gerencia y Asesoría Jurídica, con 10,3 millones.

Para el área de Promoción Económico, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo se destinan 9,2 millones; para Proyectos y Movilidad 7,5 millones; para Igualdad, Acción Comunitaria y Barrios, 4,1; y para Alcaldía 2 millones de euros.

PERSONAL Y GASTO CORRIENTE COPAN LOS GASTOS

En cuanto a partidas de gasto, la suma de los costes de personal y de gastos corrientes y servicios supone un 75,86% del presupuesto. Se prevén 122,4 millones de euros para personal y 100,46 millones de gasto corriente.

En cuanto a los ingresos, los impuestos directos supondrán una recaudación de 64,8 millones de euros, un 10,7% menos (4,46 millones) que lo previsto para este 2025, "circunstancia que se explica por la aplicación de los criterios contables emitidos por Gobierno de Navarra respecto al IAE". Este descenso "se compensa con las transferencias corrientes de otras administraciones (principalmente el Ejecutivo foral), que crecen en 13,25 millones hasta alcanzar los 145 millones".

Los impuestos indirectos se mantienen en 10 millones de euros y las tasas, precios públicos y otros ingresos subirán un 1,5%, hasta los 40,6 millones de euros. Por su parte, la previsión de ingresos por enajenación de inversiones, es decir la venta de bienes o terrenos municipales, alcanza los 22 millones de euros, en una previsión "muy superior a la barajada este año" (6,99 millones).

La mayor pérdida de ingresos se detecta en el capítulo de transferencias de capital, que cae en 17,99 millones de euros (desde los 20,06 a los 2,06 millones. Esto se explica por la finalización de los Fondos Next Generation procedentes de la UE.

CALENDARIO PARA QUE ENTREN EN VIGOR EL 1 DE ENERO

Tras la aprobación en Junta de Gobierno Local, este viernes y el lunes se prevén diferentes sesiones extraordinarias de la Comisión de Presidencia para dar a conocer el detalle de las partidas a los grupos municipales.

La aprobación inicial se llevará a cabo en el Pleno extraordinario del jueves 27 de noviembre. El acuerdo firmado el viernes entre los grupos que conforman el gobierno municipal -EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y el PSN garantiza una mayoría para aprobarlos. De esta forma, se calcula que los presupuestos podrán entrar en vigor el 1 de enero de 2026.