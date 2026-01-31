Un proyecto de la UPNA y Atención Primaria busca mejorar habilidades de menores con autismo y discapacidad intelectual

Archivo - De izq. A dcha.: Alcibíades Segundo Díaz, Almudena Sánchez Villegas, Jaime Andrés Rincón, Cédric Marco y Gonzalo Luis Alonso, en una imagen tomada al inicio del proyecto. - UPNA - Archivo

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea dirigen un proyecto de investigación aplicada e innovación denominado REVIDITEA, orientado a evaluar el uso de tecnologías inmersivas e interactivas como herramientas de apoyo para mejorar las habilidades sociales y comunicativas en niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista (TEA) y discapacidad intelectual.

El estudio ha recibido financiación de la Fundación Ciganda Ferrer, en el marco de una de sus ayudas a la investigación, y ha sido concedido a Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet.

El proyecto, liderado por Alcibíades Segundo Díaz Vera, médico de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud en el Centro de Salud de Elizondo y profesor asociado asistencial de la UPNA en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública, lo desarrolla un equipo multidisciplinar que integra perfiles profesionales especializados en salud, psicología, ingeniería e inteligencia artificial procedentes de cinco instituciones, explican en una nota de prensa desde la UPNA.

Por parte de la UPNA, además del investigador principal, participan Almudena Sánchez Villegas, catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y decana de la Facultad de Ciencias de la Salud; Gonzalo Luis Alonso Salinas, cardiólogo del Hospital Universitario de Navarra (HUN) y profesor asociado asistencial de Cardiología; y Cédric Marco Detchart, docente de Inteligencia Artificial y Ciencia de la Computación en la UPNA e investigador del Instituto de Smart Cities (ISC). Asimismo, forma parte del equipo Leyre Adrián Arrieta, médica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Además, colaboran en el proyecto Jaime Andrés Rincón Arango, profesor de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial y miembro del grupo de Inteligencia Computacional Aplicada (GICAP) de la Universidad de Burgos; y Enrique Rodilla Sala, profesor adjunto en la Universidad CEU Cardenal Herrera (sede de Castellón). El desarrollo tecnológico y la adaptación de la herramienta digital utilizada en la investigación corresponde a la Universidad Jaume I de Castellón, a través del grupo de investigación CEVI (Centre de Visualización Interactiva), integrado por Cristina Rebollo Santamaría, profesora contratada doctora; Anna Tonda Ramos, profesora asociada; e Inmaculada Remolar Quintana, profesora titular y directora del grupo CEVI; todas ellas, especialistas en tecnologías interactivas y su aplicación en contextos educativos y sanitarios.

TECNOLOGÍAS INMERSIVAS APLICADAS AL NEURODESARROLLO

El proyecto REVIDITEA analiza el potencial de una aplicación interactiva, basada en tecnologías inmersivas e interactivas, como apoyo al entrenamiento de habilidades sociales y comunicativas en menores con TEA y discapacidad intelectual. La herramienta ha sido desarrollada en colaboración con el grupo CEVI de la Universidad Jaume I de Castellón y el estudio, centrado en analizar su utilidad, se llevará a cabo en centros educativos y sanitarios participantes.

El objetivo del proyecto es "contribuir a mejorar la calidad de vida y la inclusión social de menores con TEA y discapacidad intelectual mediante herramientas innovadoras, escalables y basadas en la evidencia científica, con potencial para su integración futura en programas educativos y sanitarios", explica Alcibíades Segundo Díaz. Asimismo, la iniciativa busca "fortalecer la colaboración entre los ámbitos universitario, sanitario y educativo en Navarra, en línea con necesidades reales de la población".