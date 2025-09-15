El PSN dice que "una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y mucho menos corrupción"

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha afirmado este lunes, ante los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) que apuntan a incumplimientos en algunas adjudicaciones públicas del Gobierno foral, que "una irregularidad administrativa, tal y como se afirma en el informe de la Oficina, no es una ilegalidad y mucho menos corrupción".

El PSN ha asegurado en una nota que "queda demostrado que no existe corrupción ni ilegalidades dentro del Gobierno de Navarra, sino aspectos de mejora dentro de los procesos administrativos".

En este sentido, los socialistas han destacado que el informe sobre las obras de Belate -que plantea que la adjudicación debería ser nula de pleno derecho- "no habla de corrupción ni de enriquecimiento ilícito o conflicto de intereses entre los miembros de la mesa, sino de un defecto de procedimiento administrativo que debe corregirse".

Además, han señalado que "la Cámara de Comptos ya puso de manifiesto estas irregularidades y se corrigieron, pero en ningún caso manifestó un indicio de nulidad".

Los socialistas han defendido que "las instituciones de control en Navarra funcionan con total independencia y son una garantía de transparencia para la ciudadanía", y han señalado que "fue el propio Gobierno de Navarra quien solicitó a la OANA que analizara diversas adjudicaciones públicas". "Lejos de esconder nada, el Gobierno actuó con transparencia y colaboración institucional. Cuando se detecta un error, lo importante no es negarlo, sino afrontarlo con responsabilidad y soluciones. Eso es lo que hace el PSN-", han asegurado.

El PSN ha lamentado que "algunos grupos políticos utilicen este informe para generar ruido y tratar de desgastar políticamente, jugando con las palabras de manera malintencionada cuando lo que corresponde es actuar con seriedad, reforzar la transparencia y garantizar que cada euro público se gestione con rigor". "El compromiso del PSN es claro: ni una sombra de duda en la gestión pública, transparencia total y propuestas de mejora para que Navarra avance con estabilidad y confianza", ha concluido.