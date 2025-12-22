El PSN expresa su "orgullo" por el nombramiento de Elma Saiz como portavoz del Gobierno de España

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha expresado este lunes su "orgullo" por el nombramiento de la socialistas navarra Elma Saiz como portavoz del Gobierno de España, un cargo que se suma al de ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha afirmado en una nota que "se trata de una designación que reconoce la valía política de Elma Saiz, su capacidad de trabajo y su firme compromiso con las siglas del PSOE".

Esther Iso ha subrayado que "este nombramiento tiene un valor añadido para Navarra, ya que siendo Navarra una agrupación pequeña en el conjunto del PSOE, este nombramiento supone un honor y una recompensa clara al trabajo bien hecho".

El PSN ha valorado la labor desarrollada por Elma Saiz al frente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como su "implicación y esfuerzo en el trabajo interno dentro de la Ejecutiva federal". "Su gestión rigurosa y su compromiso constante con el proyecto socialista se ven ahora reconocidos con una nueva responsabilidad de enorme relevancia", ha señalado la secretaria de Organización del PSN.

Iso ha subrayado que su perfil "aporta experiencia institucional, sensibilidad social y una visión profundamente comprometida con la cohesión y la igualdad".

El PSN ha destacado también que "la identidad navarra continúa muy presente en el PSOE en un momento clave tanto para el partido como para el conjunto de la sociedad". "Navarra sigue aportando talento, compromiso y una forma de hacer política útil, cercana y profundamente social", ha señalado.

Los socialistas navarros han trasladado todo su "apoyo" a Elma Saiz en esta nueva etapa. "Le deseamos todo el ánimo y el mayor de los aciertos en esta responsabilidad, convencidas y convencidos de que desempeñará el papel de portavoz con la misma solvencia, lealtad y dedicación que ha demostrado hasta ahora", han señalado.