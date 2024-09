El PSN fija como "prioridad" la conexión del TAV entre Pamplona y Zaragoza

PAMPLONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha planteado este lunes como "prioridad" la conexión del tren de alta velocidad entre Pamplona y Zaragoza y ha presentado una moción, que será debatida el jueves en el pleno del Parlamento foral, por la insta al Gobierno de Navarra a "solicitar al Gobierno de España que continúe agilizando todos los trámites necesarios para que se complete y finalice lo antes posible el TAV en su conjunto a su paso de Navarra".

A su vez, el PPN ha registrado otra iniciativa que insta al Gobierno de Navarra a que "trabaje en estrecha colaboración con el Ministerio de Transportes y el Gobierno de España para garantizar que el tren de alta velocidad en ancho internacional llegue a Pamplona antes de 2030".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, que ha respaldado la infraestructura, ha indicado que "ahora el Partido Socialista dice que es prioritaria". "A mí simplemente me gustaría saber dónde está la prioridad cuando la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el 18 de septiembre del año 2023, nos dijo que los navarros se subirán al tren de altas prestaciones antes de que acabe esta legislatura. Si a mí no me fallan las cuentas, la legislatura acaba en el año 2027. Pues bien, es tan prioritario para Navarra y para María Chivite, para el PSOE, que la semana pasada el ministro de Transportes dijo que antes del 2030, bueno, pues venga, y luego vendrá otro ministro, o el señor Sánchez, que nos situará en el 37 o en el 42", ha criticado.

Tras ello, ha pedido que "María Chivite cumpla la palabra que dio públicamente a todos los navarros, que antes de finalizar esta legislatura iríamos montaríamos en un tren de alta velocidad en Navarra, por lo menos hasta Pamplona". "Navarra necesita una inversión, para ir a un ritmo razonable, de 350 millones de euros al año por parte del Estado", ha asegurado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que el Partido Socialista "tiene una prioridad y es la conexión entre Pamplona y Zaragoza". "Creo que esa conexión también no solo nos acerca a la capital de España, sino también nos conecta al corredor mediterráneo, que también tiene su salida hacia Francia. Es importante, posible y realista que se acelere esa conexión y que el TAP tenga salida vía Zaragoza", ha señalado.

Así, ha defendido que "el Ministerio acelere la licitación para poder conectarlo y que, como dijo el ministro, sea una realidad antes del 2030, no para el 2030, sino antes del 2030, y creemos que esa debe ser la prioridad que debemos poner encima de la mesa, más allá de todas las disputas políticas en relación con la conexión con la y vasca".

El portavoz del PPN, Javier García, ha considerado que es "fundamental hablar del tren de alta velocidad" y ha señalado, sobre el pronunciamiento del ministro, que "todas aquellas palabras que vienen del Gobierno socialista y que sobre todo vienen de este ministro, más allá de generar certidumbres, es cierto que a los navarros les generan una cantidad importante de incertidumbres".

Javier García ha destacado que el tren de alta velocidad, "junto con el resto de infraestructuras vitales para el desarrollo social de la Comunidad foral de Navarra, es más que necesario para conectarnos de manera rápida, de manera eficiente, con los principales agentes económicos y agentes sociales, tanto de España como a nivel europeo, y sobre todo dinamizar el sector turismo y la industria de la Comunidad foral".