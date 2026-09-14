El PSN insiste en que el Gobierno busca "una solución jurídica que dé la máxima garantía legal" a la obra de Belate

Archivo - La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha afirmado este lunes que "la prioridad absoluta" del Gobierno foral es "continuar con las obras de la duplicación del túnel de Belate, siempre buscando una solución jurídica que nos dé la máxima garantía legal posible", tras el informe que no avala la utilización de la fórmula del enriquecimiento injusto para abonar el modificado de la obra a la UTE adjudicataria.

Unzu, que ha participado este lunes en la reunión de los socios de Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin), junto con la presidenta María Chivite y el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha afirmado que el tono del encuentro "ha sido bueno". "La verdad que es una reunión de las que habitualmente mantenemos. Esto no ha sido nada especial, lo solemos hacer con continuidad y, de todas maneras, era lo que se había solicitado por parte de los grupos parlamentarios, que el Gobierno nos viniera a explicar exactamente en qué punto estamos y, sobre todo, compartir los objetivos que tenemos como grupos del Gobierno", ha indicado.

Tras ello, ha señalado que "la prioridad absoluta es continuar con las obras de la duplicación del túnel de Belate, siempre buscando una solución jurídica que nos dé la máxima garantía legal posible y ya está". "No hay otra cosa. El Gobierno nos ha explicado por qué estamos en este punto, pero será el Gobierno quien, lógicamente, dé las explicaciones oportunas este miércoles -en la comparecencia de María Chivite en el Parlamento-", ha afirmado.

Ainhoa Unzu ha asegurado que "no hay ninguna novedad" respecto a la semana pasada -cuando se conoció el informe sobre la fórmula del enriquecimiento injusto-, "más allá que se ha venido trabajando, se está trabajando ya entre Gobierno y UTE para analizar los escenarios". "Ya se verá cuál es la salida más óptima, más adecuada, mejor para los navarros, siempre insistiendo en que no se ha abonado ni un euro que no esté debidamente justificado. Eso es algo que quiero aclarar, porque da la sensación de que parece que ha habido algo que no es. No se ha abonado un euro que no esté debidamente justificado y así seguirá. Máxima garantía jurídica en todo lo que es este proceso de obra", ha indicado.

La portavoz socialista ha señalado que no se ha concretado ninguna solución a la situación actual. "Se está trabajando en ello. No es una decisión que venga solamente del Gobierno, es una decisión que tiene que estar compartida también con la otra parte, que es la UTE, obviamente", ha indicado, para señalar que será el Gobierno el que traslade si existe un calendario hablado con la adjudicataria.