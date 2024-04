PSN propondrá instalar terrazas con identidad visual "común" en el lado norte del Paseo Sarasate y conservar las farolas

Curiel dice, sobre Sánchez, que "no todo vale en política" y que "lo que intenta hacer la derecha es un insulto a la democracia"



PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha afirmado que los socialistas propondrán instalar terrazas en el lado norte del Paseo de Sarasate con "características de identidad visual comunes" y conservar "las farolas históricas como elemento urbanístico de identidad de nuestra ciudad".

En una rueda de prensa, Curiel ha afirmado "por fin empiezan a tomar forma proyectos que UPN, con Ibarrola a la cabeza, tenía guardados en un cajón, ya que durante su corta alcaldía solo se dedicaba a impulsar iniciativas para su propia proyección personal". En este sentido, ha citado proyectos como la reurbanización del Paseo de Sarasate o la rotonda de San Jorge, entre otros.

Según ha subrayado, en estos primeros 100 días de Gobierno municipal el Partido Socialista "ha sido clave para aprobar los Presupuestos" y ha incluido enmiendas por valor de casi 4 millones de euros.

A su juicio, "los socialistas estamos demostrando que desde una oposición responsable se puede construir ciudad" mientras "las derechas siguen centradas en el ruido, en el barro, en la desacreditación de la política a través del insulto y de la mentira, siguen en un ataque de celos constante porque ya no gobiernan y siguen intentando bloquear esta ciudad aún estando en la oposición". "Les pedimos que recapaciten, que avancen, que dejen que Pamplona vuelva a latir. Con esa actitud están demostrando que Pamplona no les interesa", ha apuntado.

En cuanto a las "medidas concretas que se están materializando gracias a los presupuestos y a las enmiendas del Partido Socialista", Curiel ha destacado el Plan de Barrios, un plan "operativo muy estratégico que ya se va a ejecutar y que incluye acciones por un valor de 2,6 millones de euros que se focalizan, además de en el centro, en los barrios de Pamplona".

"Hemos logrado que de forma inminente vayan a comenzar a realizarse pequeñas intervenciones urbanísticas, acciones para mejorar el transporte urbano comarcal, y una campaña de asfaltado para resolver el profundo deterioro del pavimento de las calles de Pamplona", ha dicho, tras añadir que "se va a realizar un importante proyecto de renovación del alumbrado".

También ha citado la puesta en marcha del plan de accesibilidad del Ayuntamiento, que "gracias a una enmienda nuestra de 45.000 euros impulsará importantes acciones necesarias para que este plan sea una realidad y no esté guardado en un cajón como lo ha estado hasta hace unos meses".

En cuanto a la reurbanización del Paseo de Sarasate, ha indicado que "es un reto muy ambicioso", un proyecto que "estaba enquistado" y que fue incluido como "imprescindible" por parte del PSN para apoyar el cambio de gobierno municipal. "Estamos muy orgullosos de que este proyecto vaya viendo la luz", ha apuntado, tras remarcar que los socialistas han incluido "dos iniciativas que creemos indispensables dentro de la reurbanización del Paseo Sarasate".

En concreto, ha citado "la necesidad de generar un espacio público atractivo con el objetivo de dinamizar la actividad comercial a lo largo del paseo y sus calles más cercanas, garantizando una acera que permita la instalación de terrazas en el lado norte", y "sin olvidar también la importancia de la conservación de las farolas históricas como elemento urbanístico de identidad de nuestra ciudad".

Respecto a las terrazas, ha señalado que "se va a proponer un manual de identidad para que esas terrazas tengan características de identidad visual comunes y, por supuesto, tengan calidad".

Por otro lado, Curiel ha mencionado la rotonda de San Jorge, proyecto en el que "se está trabajando para darle solución" y "donde los socialistas hemos propuesto ideas acordes a la movilidad sostenible, contando con la participación ciudadana y con la participación de los comerciantes de la zona".

"En definitiva, en la sociedad actual de la banalización del discurso del odio, de los ataques y mentiras continuos de la derecha y la extrema derecha, que muchas veces se olvida que detrás de los políticos hay personas y hay familias, hacer oposición no es tratar de destruir a la persona, es fiscalizar la gestión del gobierno, es aceptar los resultados electorales o las herramientas democráticas como lo es una moción de censura, y trabajar", ha dicho.

En este sentido, Curiel ha apostado por "trabajar desde el respeto, tolerando y aceptando la sociedad plural en la que vivimos, donde los que deciden son los ciudadanos y nosotros, como sus representantes, les debemos integridad política y tenemos y debemos que estar a la altura". "Aceptando que vivimos en un país plural, que Navarra es plural y que Pamplona es plural", ha añadido.

A su juicio, desde el PSN están "controlando la acción del Gobierno, llegando a acuerdos y apoyando decisiones buenas para Pamplona, siendo el muro de contención de esa derecha que solo sabe señalar, solo sabe mentir y solo sabe insultar".

"En este momento tan delicado para la democracia, no vamos a tolerar la mentira y la crispación política que está perpetrando la derecha. Hemos iniciado un camino en Pamplona de no retorno. No nos van a doblegar las derechas. No nos van a hacer bajar la cabeza. Lo decimos alto y claro. Vamos a hacer valer a nuestros cinco concejales. Nos estamos haciendo valer", ha reivindicado.

Curiel, que ha apostado por "recuperar la alcaldía de Pamplona", ha incidido en que "no nos conformamos con que la derecha esté en la oposición". "Nos conformaremos cuando los socialistas lideremos el Ayuntamiento de Pamplona, siempre de la mano de la gente y de la mano de la democracia", ha dicho.

VALORACIÓN SOBRE LOS DÍAS DE "REFLEXIÓN" DE SÁNCHEZ

En respuesta a los medios de comunicación sobre el anuncio realizado por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que va a cancelar su agenda pública unos días para "reflexionar" si debe continuar al frente del Ejecutivo tras las investigaciones a su esposa, Begoña Gómez, Curiel ha afirmado que "a las derechas les interesa que la ilusión por la política decente y la buena política, la política social, desaparezca, esa política que está haciendo Pedro Sánchez".

"Creemos que no todo vale en política, creemos que es importante parar y es importante reflexionar, y que lo que está intentando hacer la derecha y la extrema derecha es un insulto a la democracia. En Navarra también lo hemos vivido con los insultos a la presidenta María Chivite, en Pamplona también lo estamos viviendo. Creemos que es un momento muy preocupante, es un momento donde la desinformación y la manipulación de los medios está haciendo mucho daño a la democracia", ha dicho.

Preguntada por qué esperan que suceda el lunes, Curiel ha señalado que "esperamos que merezca la pena, que la ilusión continúe y que el gobierno de Pedro Sánchez pueda seguir trabajando por este país, que es por lo que estamos todos en política, para llevar adelante políticas sociales, políticas económicas, políticas que mejoren la vida de la gente, como se está haciendo hasta ahora".