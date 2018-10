El PSN reclama al Gobierno de Navarra un plan plurianual de ayudas a parados de larga duración

Publicado 18/02/2018 10:04:01 CET

El PSN ha instado al Gobierno de Navarra a "establecer con carácter plurianual las ayudas a parados de larga duración con el fin de convertirlas en un programa estable y eficiente".

Los socialistas han considerado que en esta materia "no se está trabajando lo suficiente" y han criticado que el año pasado el Departamento de Derechos Sociales "no ejecutó ni un euro de los 1,3 millones presupuestados en un plan de atención a desempleados de larga duración porque no se dotó de tiempo suficiente para su puesta en marcha".

La portavoz parlamentaria del PSN en esta materia, Ainhoa Unzu, ha afirmado que "ese plan anunciado por el vicepresidente fue un rotundo fracaso y no se asesoró a ningún desempleado". "La atención especializada a estas personas es crucial para mejorar su empleabilidad ya que, cuando se prolonga la situación de desempleo, se pierden paulatinamente las posibilidades de retornar al mercado laboral", ha remarcado la socialista a través de un comunicado.

Unzu ha reprochado la "inactividad" y la "falta de compromiso" del Gobierno de Navarra en esta materia que "está propiciando el descuelgue laboral de los parados de larga duración". Una situación, ha indicado la socialista, que "afecta en Navarra a 13.700 personas, el 37% del total de desempleados".

Por este motivo, los socialistas han apostado por "un programa estable y suficientemente dotado para garantizar un trabajo continuado y eficiente con este colectivo".

Además, han abogado por el desarrollo de un Acuerdo de Integración Laboral que "refleje la situación particular de cada persona desempleada de larga duración, el itinerario de acciones a seguir para mejorar su empleabilidad junto a una tutorización y un seguimiento adecuado".