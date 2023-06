PSN traslada a Bildu que no va a negociar el próximo Gobierno foral con ellos y que quiere repetir con sus socios

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

El PSN ha trasladado este martes a EH Bildu, en una reunión que ha durado cerca de una hora, que quiere liderar el próximo Gobierno de Navarra "con María Chivite a la cabeza" y "con nuestros socios actuales, Geroa Bai y Contigo Navarra", donde "no esté EH Bildu". "No vamos a negociar ningún gobierno con ellos ni van a entrar en el Gobierno de Navarra", ha señalado el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro, que ha tenido lugar en el Parlamento, Alzórriz ha señalado que "hoy les hemos dicho lo que teníamos que decir y no sé qué más se tiene que hablar, nada más". "Hemos sido clarísimos", ha aseverado, para incidir en que "no tenemos nada que seguir hablando, hemos sido claros y taxativos". "Estamos hablando de la negociación de un Gobierno para lo que no contamos con EH Bildu", ha aseverado.

Preguntado por que la coalición abertzale tendría que abstenerse para que la propuesta de Chivite saliera adelante, el dirigente socialista ha comentado que "no sabemos qué va a hacer EH Bildu". "Sabemos lo que ha dicho EH Bildu de que sus votos van a servir para que las derechas no gobiernen donde tienen posibilidad", ha añadido.

Alzórriz ha expuesto que desde Bildu "no han condicionado" el Gobierno a la Alcaldía de Pamplona. "Sí han preguntado por el Ayuntamiento de Pamplona y hemos sido muy claros", ha dicho, para insistir en que no apoyarán ni a Joseba Asiron (EH Bildu) ni a Cristina Ibarrola (UPN), "no les vamos a votar a ninguno de los dos". "Ya les hemos dicho que valoramos una tercera vía para que la derecha no gobierne el Ayuntamiento de Pamplona, y en eso vamos a trabajar, incluso asumiendo que la candidata no sea Elma Saiz (PSN) y pueda serlo Koldo Martínez (Geroa Bai)", ha explicado.

En cuanto a la Mesa del Parlamento foral, que se constituye el próximo viernes, el socialista ha comentado que para este tema "hemos llegado a un acuerdo con nuestros actuales socios y con ellos vamos a votar para la Mesa".

Además de Alzórriz, por el PSN han acudido a la reunión, que no ha llegado a una hora, la secretaria general y candidata a la reelección como presidenta de Navarra, María Chivite, y Jorge Aguirre, secretario de Acción Electoral. Por EH Bildu han acudido la candidata a la Presidencia, Laura Aznal, el parlamentario Adolfo Araiz y Miren Zabaleta, responsable política de EH Bildu en Navarra.

Laura Aznal ha indicado que la de hoy ha sido una "primera reunión con el PSN, un primer contacto, y como tal lo valoramos". "Les hemos hecho llegar una serie de cuestiones como que la legislatura que viene debería abrirse una nueva fase en la que la derecha no marque ni condicione los ritmos en las políticas navarras, en la que las mayorías progresistas se consoliden de forma definitiva", ha dicho, para indicar que "nuestro compromiso es indiscutible".

Ha incidido en que EH Bildu es la tercera fuerza en el Parlamento de Navarra, "la primera fuerza municipalista de Navarra y somos la fuerza política más votada en Euskal Herria". "Seguimos siendo determinantes y ahora somos mucho más determinantes, vistos los resultados de las últimas elecciones", ha afirmado, para añadir que "más allá del ruido de las derechas, nuestra predisposición para hablar y acordar queda manifiesta y la dejamos clara".

Según ha dicho, "del mismo modo que le corresponde a María Chivite liderar el Gobierno de Navarra por ser la fuerza progresista más votada, le corresponde a Joseba Asiron liderar el gobierno municipal de Pamplona por el mismo motivo". "Veremos a ver qué ocurre el sábado y la única garantía para hacer frente al gobierno de la derecha en Pamplona pasa por que Asiron lidere la Alcaldía de Pamplona", ha comentado.

Según ha expuesto, desde EH Bildu siguen "trabajando en todas las instituciones, vamos a seguir haciéndolo hasta el último momento para establecer mayorías alternativas a los gobiernos de las derechas y siendo conscientes de que somos más determinantes, somos la tercera fuerza política de Navarra".

"SEGUIR TRABAJANDO"

Aznal ha manifestado que la de hoy ha sido "una primera toma de contacto, vamos a seguir hablando y a seguir trabajando, estamos de acuerdo en que queremos mayorías progresistas, alternativas a los gobiernos de la derecha". "El compromiso de EH Bildu es inequívoco porque la sociedad navarra ha dejado claro que quiere mayorías progresistas", ha expuesto, para insistir en que "seguiremos hablando porque, dadas las fechas en que estamos, van a ser necesarias más reuniones". "Las próximas semanas van a ser muy importantes, queda mucho trabajo por hacer y vamos a trabajar hasta el último momento para establecer un dique de contención a la derecha", ha apuntado.

Preguntada por si de sus palabras puede deducirse si habrá o no una negociación con EH Bildu, Laura Aznal ha respondido que "esta ha sido una primera toma de contacto". "Quiero recordar que los últimos 4 años nos hemos reunido muchas veces, y creo que tendremos que seguir hablando", ha asegurado.

Sobre la Mesa del Parlamento, Aznal ha señalado que "EH Bildu tiene claro que la composición de la Mesa debe reflejar las mayorías progresistas de Navarra, teniendo en cuenta los resultados de estas fuerzas en las últimas elecciones y por supuesto que la presencia de Bildu quede garantizada, que así va a ser". "Los próximos días hablaremos de votaciones concretas, no nos preocupa tanto qué sillón, sino que sea representativa de lo que hoy en día es Navarra", ha asegurado.

Laura Aznal ha manifestado que para la coalición abertzale son prioritarios los contenidos y que por ello "va a ser más necesaria que nunca ambición para dar respuesta a las preocupaciones de las navarras y de los navarros y el futuro de Navarra".