Quince localidades de la Comarca de Pamplona muestran su interés por la ampliación del servicio de bicis eléctricas

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de quince ayuntamientos y concejos han participado este mediodía en una reunión convocada por el Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para tratar el tema de la expansión del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas. El encuentro ha tenido lugar en la Casa Consistorial con el objetivo de conocer el interés de estos municipios para implantar en sus municipios el sistema que actualmente funciona en Pamplona.

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, el concejal delegado de Ciudad Habitable y Sostenible, Borja Izagirre, y el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, han presidido la reunión. Han asistido la alcaldesa de Barañáin, María Lecumberri; el alcalde de Berrioplano, Félix Remírez; la alcaldesa de Burlada, Berta Arizkun; el alcalde de la Cendea de Galar, Óscar Amóztegui; el alcalde de Huarte, Alfredo Arruiz; el alcalde de Orkoien, Alejandro López; la alcaldesa del Valle de Egüés, Xuriñe Peñas; el alcalde de Villava, Mikel Oteiza; el alcalde de Arre, Pedro Lezáun; el alcalde de la Cendea de Cizur, Rafael Ansó; y el presidente del Concejo de Cizur Menor, Luis Unceta. Además, han participado el teniente de Alcaldía de Berriozar, Félix Puyo; la teniente de Alcaldía de Tiebas, Ana Irigoyen; la concejala de Medio Ambiente del Valle de Aranguren, María Teresa Ramos; y el concejal de Ansoáin Aritz Ayesa.

Tras este primer encuentro, la representación municipal de los siete ayuntamientos y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona presente en la reunión se ha emplazado a una siguiente cita en que se prevé analizar el impacto económico de asumir la ampliación en cada una de las localidades. El Ayuntamiento de Pamplona, en el proceso de liquidación de la concesión del servicio con Ride On, adquirió el stock y los derechos de instalación y comercialización de 40 bases y 400 bicicletas para poder ampliar el servicio a futuro, ha informado el Consistorio.

Ayuntamiento de Pamplona y Mancomunidad de la Comarca de Pamplona buscan con estas reuniones valorar el interés y la posibilidad de extender la conectividad ciclista entre municipios cercanos más allá de infraestructuras como los carriles bici o de políticas de movilidad sostenible. Se busca poder ampliar el sistema de alquiler de bicicletas eléctricas, con las características del que actualmente tiene Pamplona, a otras localidades para así favorecer la movilidad de la ciudadanía y potenciar modos de transporte sostenible.