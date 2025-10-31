Reabierta la carretera del campus de la Universidad de Navarra en su sentido único definitivo

Carretera del campus de la Universidad de Navarra - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carretera que atraviesa el campus de la Universidad de Navarra reabre este viernes a partir de las 15 horas, en su sentido único definitivo, desde Azpilagaña hacia Etxabakoitz.

La carretera convertida ahora en ciclocalle, con velocidad limitada a 20 kilómetros por hora, busca "reducir el tráfico de paso en la vía, mejorar la seguridad y fomentar la movilidad sostenible".

Con este objetivo, se ha elegido una señalización del firme "que facilita la reducción de la velocidad de los vehículos que utilizan la vía, ya que reduce la anchura de 5,5 metros a 2,85 y genera una percepción de estrechez de la vía".

Además, con esta intervención, se espera "descongestionar" la rotonda de Azpilagaña, facilitar la recogida de residuos en el campus y el acceso a las instalaciones universitarias, y favorecer el servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC), sobre todo, en horas punta.

La carretera, de propiedad municipal, se cerró el pasado lunes para acometer las obras, que se han ido reabriendo por tramos, dejando paso al sentido único que conecta la vía desde Azpilagaña hacia la avenida de Aróstegui.

La velocidad se limita mediante la colocación de elementos reductores y la circulación ciclista, que es prioritaria, se realiza en el mismo sentido que el resto del tráfico.