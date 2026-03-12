Recibidas 921 solicitudes para las 622 plazas vacantes en las doce escuelas infantiles municipales de Pamplona

PAMPLONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las doce escuelas infantiles municipales del Ayuntamiento de Pamplona han recibido un total de 921 solicitudes durante el plazo de preinscripciones, que concluyó el 6 de marzo. La cifra supera el número de plazas vacantes, ya que de las 1.131 plazas con que cuenta Pamplona, había 622 libres para el próximo curso 2026/2027.

Una vez recibidas las solicitudes se realizará la valoración de los distintos criterios y se abrirá un plazo de corrección del 23 al 29 de abril, antes de dar a conocer las listas provisionales de niños y niñas admitidas el próximo 5 de mayo, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

El centro con mayor demanda ha sido la Escuela Infantil Lezkairu, con 223 solicitudes recibidas como primera opción para 66 plazas vacantes. En segundo lugar, la Escuela Infantil Printzearen Harresi, en el barrio de Milagrosa, ha recibido 120 solicitudes para 98 plazas vacantes. La Escuela Infantil Donibane ocupa el tercer lugar entre las escuelas más demandadas, con 108 solicitudes para 55 plazas vacantes.

La Escuela Infantil Mendebaldea y Hello Azpilagaña han recibido 96 y 90 solicitudes respectivamente, cuando su oferta para este próximo curso es de 47 y 69 plazas cada una. En el resto de centros, las solicitudes han oscilado entre las 39 y las 64, salvo en el caso de José María Huarte, que ofrece únicamente media jornada, que ha recibido 9 solicitudes para 34 plazas; y Hello Egunsenti, que ha tenido 24 solicitudes en primera opción, para 41 plazas vacantes.

De las 921 solicitudes recibidas, 253 corresponden a la modalidad de euskera en los distintos centros con dicha oferta. El más demandado ha sido Lezkairu (67 solicitudes en euskera de las 223 totales). Le siguen Printzearen Harresi (con 66 solicitudes en euskera de 120 totales) y Mendebaldea (42 solicitudes de 96 totales). Para Goiz Eder han llegado 28 solicitudes para las plazas en euskera, de las 43 totales; y en Hello Buztintxuri, 11 de 51. Las 39 solicitudes recibidas en Izartegi son todas para la modalidad de euskera, la única ofertada en ese centro.

EVALUACIÓN Y LISTAS PROVISIONALES

Una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes, ahora se procederá a la evaluación de la documentación para confirmar el cumplimiento de los requisitos y conceder la puntuación correspondiente, atendiendo a criterios económicos, de proximidad a la escuela infantil, a la situación laboral y familiar. En este proceso, si se detectan errores o falta de documentación, se comunicará a las personas solicitantes y se abrirá un plazo de correcciones del 23 al 29 de abril.

La lista provisional de personas adjudicatarias se dará a conocer el 5 de mayo. Posteriormente, del 6 al 12 de mayo, habrá un plazo de reclamaciones y renuncias, de forma que la lista definitiva se hará pública el 15 de mayo. La matriculación este año tendrá lugar del 18 al 22 de mayo.

Las familias podían elegir un máximo de seis escuelas infantiles públicas de toda Navarra para matricular a sus hijos e hijas de 0 a 3 años, que hayan nacido en los años 2024 y 2025 y también en 2026, hasta el 11 de mayo. Para cada niño o niña se debía presentar una única solicitud, con las distintas opciones elegidas. Las 921 solicitudes recibidas en Pamplona hacen referencia únicamente a las primeras opciones.

La oferta de las escuelas municipales de Pamplona incluye plazas a media jornada y a jornada completa, en castellano, en euskera y en inglés. En concreto, de las 1.131 plazas ofertadas en las doce escuelas infantiles municipales, 1.006 son de jornada completa, lo que representa el 88,9%. El 11,1% restante se corresponde con 125 plazas a media jornada. Todas las escuelas de media jornada tendrán horario de entrada de 8 a 9 de la mañana y salida de 12 a 13 horas, con una estancia máxima de cuatro horas. Las escuelas de jornada completa ofertan una jornada máxima de siete horas, con un horario máximo de apertura del centro de 7.30 a 16 horas.