La Red Navarra contra la Pobreza advierte del empeoramiento de los datos en los últimos años y pide políticas efectivas

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social ha afirmado este viernes que "por mucho que repitamos que Navarra presenta mejores indicadores sociales que la media estatal, la realidad con la que nos encontramos es que cada año el porcentaje de personas en situación de pobreza en Navarra aumenta".

Así, ha señalado que el 18,3% de la población de la Comunidad foral vive en riesgo de pobreza y/o exclusión social, según los datos registrados por la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística. La red ha explicado que "se trata del peor dato registrado en la Comunidad foral desde 2014".

El colectivo ha presentado este viernes las actividades de 'Octubre, mes contra la pobreza', un programa que dedica a visibilizar la realidad de las personas que viven en situaciones de exclusión social en Navarra.

La red, compuesta por 35 entidades que trabajan por la lucha contra la pobreza y la exclusión social, ha defendido la necesidad de "unas políticas públicas efectivas y de calidad con el objetivo de que los derechos de todas las personas estén protegidos".

En la presentación de las actividades han intervenido Idoia Oneca y Maite Ziganda, miembros de la Comisión Permanente de la Red, que han explicado que en la Comunidad foral se prevén dos herramientas clave del Gobierno de Navarra que "deberían orientar" las actuaciones de los próximos cuatro años para garantizar la promoción de la inclusión y el bienestar social de la población. Se trata del Plan Estratégico de Inclusión Social (PEIS) y el Plan Estratégico de Servicios Sociales (PESS). "Desde la red abogamos por que el primero debería servir para reducir de manera paulatina, al menos en un 50%, el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Y el segundo, debería servir para garantizar el bienestar de la población y la equidad en el acceso a los servicios sociales", ha aseverado Idoia Oneca.

Las integrantes de la red han reivindicado la importancia de "unos planes ambiciosos, dotados con los recursos suficientes para frenar el aumento de las personas en situación de exclusión social y con capacidad de responder a los retos sociales actuales".

Sin embargo, Oneca ha explicado que "desde la red hemos analizado ambos borradores y creemos que los planes planteados son estrategias poco innovadoras, que no responden de manera suficiente a los desafíos actuales, que plantean objetivos demasiado conservadores y que carecen de un sistema sólido de seguimiento y evaluación".

En el caso del Plan Estratégico de Servicios Sociales (PESS), la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza ha destacado dos problemas principales, "la falta de reconocimiento del tercer sector como interlocutor en el sistema de gobernanza y un enfoque excesivo en la digitalización, que puede dejar atrás a muchas personas".

Por otro lado, en el caso del Plan Estratégico de Inclusión Social, la red ha pedido reforzar el abordaje diferencial, añadir un apartado específico de transparencia y comunicación, y ampliar su horizonte temporal. "Todas estas propuestas ya las hemos trasladado al Gobierno de Navarra, pero ahora las pedimos aquí para que tengan mayor repercusión y para que sean tenidas en cuenta", han comentado desde la red.

Este colectivo ha reiterado la importancia de contar con unas políticas públicas "valientes y efectivas que acaben con la pobreza y la exclusión social en Navarra y que protejan a todas las personas que viven en Navarra".

"Por segundo año consecutivo, Navarra empeora en todos los índices de la tasa AROPE (indicador europeo que mide la pobreza y la exclusión social). El indicador de pobreza aumenta hasta alcanzar al 14,2% de la población en 2024. La carencia material y social severa se eleva al 6,3%. Crece el número de personas que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, pasando del 5,3% en 2023 al 6,2% en 2024. También sube el porcentaje de quienes no pueden sustituir muebles estropeados o viejos del 17,2% al 18,5% en un año", ha explicado la red.

Además, ha explicado que, "aunque la ECV refleja una ligera mejora en algunos indicadores -como mantener la vivienda a una temperatura adecuada o evitar retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal-, el balance global muestra un claro empeoramiento".

Por último, ha destacado que "crece el porcentaje de personas que viven en hogares con baja intensidad laboral, que pasa del 7,9% en 2023 al 8,5% en 2024".

Desde la Red han reiterado la importancia de tener "unas políticas públicas de calidad orientadas a mejorar estas situaciones". "Creemos que el Gobierno de Navarra debe actuar con decisión y una de las principales herramientas son los planes ya mencionados", han comentado.

En cuanto a las actividades de 'Octubre, mes contra la pobreza', el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Plataforma de Entidades Sociales (PES), compuesta por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Sociales, la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra (REAS), el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN) y la Coordinadora de ONGD Navarra, se reunirá en el Parlamento de Navarra en un acto institucional de reivindicación de este día internacional.

El 22 de octubre tendrá lugar en el auditorio de Civican la jornada 'Diagnóstico social y evaluación de políticas públicas: fundamentos para una acción transformadora'. Será un espacio de debate y reflexión en torno a la importancia de orientar las políticas públicas hacia la transformación del sistema que genera desigualdad, así como de evaluar su impacto social y económico.

El 27 de octubre, el Centro Cívico Lourdes de Tudela acogerá un taller de intervención familiar sistémica, impartido por Olatz Ormaetxea, doctora en Psicología y psicoterapeuta familiar y de pareja.

La red ha invitado a toda la ciudadanía a participar en las jornadas, ya que, según ha comentado, "únicamente con una sociedad comprometida podremos avanzar hacia una Navarra más justa e inclusiva". "Octubre contra la pobreza es un recordatorio de que el cambio es posible, pero requiere del esfuerzo conjunto de las instituciones, las entidades sociales y, sobre todo, del compromiso colectivo de la ciudadanía", ha señalado.