Remírez dice que el Gobierno "siempre va a ser elemento facilitador" sobre Erripagaña, aunque es una cuestión municipal

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que la situación del barrio de Erripagaña, actualmente gestionado por cuatro ayuntamientos, es "una cuestión de un ámbito municipal" pero que el Ejecutivo "siempre va a ser un elemento facilitador".

En respuesta a los medios de comunicación sobre el informe del Gobierno que concluye que la alteración de los límites municipales de Erripagaña es "económicamente viable", Remírez ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "en su caso, la asunción por parte de uno u otro ayuntamiento de lo que ahora está repartido en cuatro ayuntamientos es una cuestión que se tiene que concretar dentro de los propios ayuntamientos".

"Pese a ello, el Gobierno de Navarra siempre va a ser un elemento facilitador, ahora mismo se ha puesto encima de la mesa un informe que era el compromiso por parte del Departamento de Cohesión Territorial y, en concreto, de la Dirección General de Administración Local, que ha cumplido con ese compromiso adquirido del Gobierno con las entidades afectadas", ha señalado.

Remírez ha añadido que "el informe concluye que un hipotético cambio de los límites municipales es económicamente viable y no comprometería la prestación de los servicios públicos". "Esta es, yo creo, la buena noticia para la ciudadanía de Erripagaña", ha subrayado, tras señalar que "a partir de aquí, me remito a lo que ya ha señalado el propio director general".

También ha mostrado la disposición al "diálogo abierto por parte de la Administración, para que en su caso, si hubiera un cambio de términos municipales, salieran las entidades locales no perjudicadas, incluso beneficiadas".