Rescatada una joven de 15 años tras sufrir una caída en el interior de la Cueva del Ibón

Una joven de 15 años ha sido rescatada este viernes tras sufrir una caída de altura a un lugar de difícil acceso en el interior de la Cueva del Ibón (Isaba).

Según han informado desde el Gobierno foral, se ha recibido el aviso del accidente a las 14.32 horas. La joven ha sido traslada al Hospital Universitario de NAvarra con politraumatismos y su pronóstico es reservado.

Han sido movilizados bomberos de Navascués, el Grupo de Rescate Técnico (GRT) y un helicóptero, equipo médico de Isaba, un helicóptero medicalizado y la Guardia Civil.

El GRT y los bomberos de Navascués han rescatado a la menor, que posteriormente ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al HUN. Por su parte, la Guardia Civil ha comprobado que la menor se encontraba consciente dentro de un agujero de aproximadamente 4 metros de profundidad, desde el cual no podía salir por sus propios medios.

La joven, según ha informado la Guardia Civil, presentaba dolor de cabeza tras un posible traumatismo craneoencefálico leve. En el momento del suceso, la menor se encontraba acompañada de sus padres. Guardia Civil ha colaborado en la evacuación, aseguramiento de la zona y regulación del tráfico.