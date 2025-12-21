Rescatada una peregrina desorientada en Valcarlos

Archivo - Detalle de un peregrino del Camino de Santiago. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han rescatado este domingo por la tarde a una peregrina que se había desorientado mientras realizaba el Camino de Santiago por la zona de Valcarlos. No ha requerido atención médica.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 15.22 horas y se ha movilizado a los bomberos del parque de Burguete y a la Policía Foral.

La peregrina se había refugiado en la caseta de la represa del depósito de Txirriskin. Los bomberos han conseguido localizarla gracias a sus coordenadas y, posteriormente, la han trasladado al albergue de Roncesvalles.