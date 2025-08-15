Rescatado un ciclista tras precipitarse 20 metros en el pantano de Irabia

PAMPLONA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencia rescataron este jueves a un ciclista de 56 años herido tras precipitarse desde una altura de aproximadamente 20 metros cerca de la presa del pantano de Irabia, en Orbaizeta.

El aviso del accidente se recibió a las 18.12 horas del jueves y se movilizaron hasta el lugar los bomberos de Burguete, el Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate, un equipo médico de Burguete, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

El ciclista herido fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra para ser atendido de un traumatismo craneoencefálico y un posible traumatismo en una pierna de pronóstico reservado.