Saiz dice que las "todas las Comunidades Autónomas ganan" con la propuesta de condonación de deuda

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que con la condonación de deuda propuesta por el Gobierno de España "todas las Comunidades Autónomas del régimen común ganan". Respecto a Navarra, que cuenta con su propio régimen foral, la ministra ha señalado que esta Comunidad "defiende su posición" a través del Convenio Económico que mantiene con el Estado.

Así se ha pronunciado este lunes en Pamplona, en respuesta a los medios de comunicación sobre la propuesta de condonación de hasta 83.252 millones de euros de la deuda de las Comunidades Autónomas que el Gobierno de España llevará ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles.

Según Saiz, "este Gobierno es coherente, es un Gobierno que ha puesto en manos de las Comunidades Autónomas de manera histórica recursos", y "si comparamos los Gobiernos del Partido Popular de Rajoy, hablamos de más de 300.000 millones de euros adicionales".

"Y en esa coherencia y teniendo su origen en un sobreendeudamiento que tienen las Comunidades Autónomas por la crisis financiera, lo que se ha puesto encima de la mesa y que se va a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a celebrar en los próximos días, es una condonación de deuda en la que todas las Comunidades Autónomas del régimen común ganan, con criterios objetivos y transparentes para tener más recursos para hacer frente, no solamente a poder salir a los mercados, sino poder hacer frente a sus competencias", ha indicado.

A su juicio, "esa es una coherencia de este Gobierno, un Gobierno que cree en el Estado de las autonomías y que ha puesto una cantidad ingente de recursos para las comunidades autónomas". "Lo que está por ver es qué dirán las Comunidades que gobierna el Partido Popular, si tomarán la decisión de beneficiar a sus ciudadanos y protegerlos o seguir las directrices de Génova y, una vez más, tener simplemente un criterio de dañar y una oposición destructiva frente al Gobierno", ha añadido.

En cuanto a la situación de Navarra, Saiz ha destacado que "es importante que la ciudadanía sepa que una cosa son las Comunidades del régimen común y otra cosa son las Comunidades del régimen foral como Navarra, que tenemos nuestro sistema de financiación, que no recurrimos a una financiación de las Comunidades Autónomas", sino que "con rigor y una responsabilidad fiscal, se gestionan los recursos". "Y como lo viene demostrando el Gobierno de Navarra, con una responsabilidad fiscal, con una transparencia y con un rigor que hace que los datos sean los que son en materia recaudatoria, en materia de deuda, en materia de crecimiento de PIB", ha remarcado.

Un régimen foral que, según ha asegurado, "está plenamente insertado en la Constitución". "Es un régimen constitucional y que es absolutamente respetado por parte del Gobierno de España y que convive con las Comunidades del régimen común", ha reivindicado.

En este sentido, ha comentado que "nuestra principal herramienta es el Convenio, y en esas ultimas negociaciones donde se renovó", Navarra "defiende su posición y, evidentemente, esa es la posición respetada también por el Gobierno de España".

Preguntada sobre si habrá algún acuerdo en este sentido con Navarra, Saiz ha respondido que "no me corresponde a mí" dar una respuesta, "pero el diálogo me consta". "Lo que sí que me consta es que el Gobierno de España dialoga de manera permanente con todas las comunidades. Y también, por supuesto, con las Comunidades de Euskadi y Navarra en lo que tiene que ver con su concierto y su convenio, y en todas las relaciones financieras que se van actualizando. Y que cuando se alcanzan los acuerdos, se cuentan con total transparencia", ha dicho.