Salud convoca ayudas para el tratamiento de personas con trastornos del espectro autista

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Navarra publica este jueves la convocatoria del departamento de Salud del Gobierno foral que destinará 175.221 euros en ayudas económicas para el tratamiento de personas con trastornos del espectro autista.

La dotación presupuestaria, que se ha incrementado un 2% respecto a la anterior convocatoria, dispone para este año un total de 175.221 euros destinados a cubrir, total o parcialmente, el gasto efectuado entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, ambos inclusive.

Las ayudas pueden ser solicitadas por personas afectadas por un trastorno del espectro autista, así como por padres, tutores o representantes legales en nombre de la persona beneficiaria, en el caso de que esta sea menor o esté incapacitada. La solicitud debe ir siempre a nombre de la persona beneficiaria y, en caso de ser menor de edad o mayor tutelada, quien la presente figurará en calidad de representante.

Los tratamientos incluidos en la ayuda, han de cumplir los siguientes requisitos: estar homologados y ser de probada eficacia, haber sido indicados e impartidos por profesionales con la debida titulación y acreditación o formación para ello, y realizarse en centros acreditados para el desarrollo de actividades sanitarias.

AYUDAS EQUITATIVAS

Con el objetivo de mejorar la equidad en la percepción de la subvención, en caso de que la suma de las cantidades solicitadas fuera superior a la disposición presupuestaria existente, se prorrateará entre todas las personas beneficiarias, de tal forma que cada una de ellas reciba el mismo porcentaje sobre el gasto realizado.

Asimismo, quedarán exentas del prorrateo aquellas personas beneficiarias que pertenezcan a una unidad familiar en la que durante los años 2024 y/o 2025 cualquiera de sus miembros hubiese sido víctima de violencia de género, o cuente con una renta de inclusión social o renta garantizada.

En la convocatoria de 2024, 294 personas se beneficiaron de esta ayuda, cuyo importe medio fue de 581,63 euros por persona.

Las solicitudes de subvención se podrán presentar desde el 4 de septiembre hasta el 4 de octubre, ambos incluidos, preferentemente de manera telemática a través del apartado de tramitación de la ficha correspondiente del Catálogo de Servicios del Gobierno de Navarra.

También podrán presentarse en el Registro del departamento de Salud (calle Tudela, 20. 31003. Pamplona), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.