Salud dice que se está "avanzando bien" en la vacunación de mayores de 80 años y hace un llamamiento a los mayores de 60

PAMPLONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha incidido en la "importancia" de la vacunación contra la covid para los mayores de 60 años, y la directora gerente del ISPLN, Marian Nuin, ha apuntado que "vamos avanzando bien en la población mayor de 80 años" pero han realizado un llamamiento a las personas de entre 60 y 69, y 70 y 79 años.

Así se han pronunciado este viernes, en respuesta a los medios de comunicación después de intervenir en una rueda de prensa. Concretamente, el 34% de la población entre los 60 y los 69 años se ha vacunado contra la Covid, y un 39% frente a la gripe; el 54% de la ciudadanía de 70 a 79 años se ha inoculado la dosis frente a la Covid, y un 62% frente a la gripe; y el 73,35% de la población de 80 años en adelante cuenta con la nueva dosis de refuerzo frente a la Covid, y el 72% se ha vacunado contra la gripe.

Tras señalar que el objetivo es llegar al menos al 75% de la población mayor de 65 años, Nuin ha considerado que "vamos avanzando bien en la población mayor de 80 años. "Quisiera hacer un llamamiento a las personas de entre 60 y 69, y 70 y 79 años que aún no se han acercado a coger cita para que lo hagan", ha apuntado.

Por su parte, Induráin ha destacado que "en todos los tramos de edad de población vulnerable, Navarra ha estado por delante de la media estatal". "Que la población más vulnerable, y que los mayores de 80 años sean los que tienen esta buena tasa de vacunación es una noticia importante. Queremos, no obstante, ir a más, y que toda la población diana sepa que hemos incluso reforzado líneas de vacunación", ha señalado.

Tras insistir en la "muy alta" efectividad de la vacuna en cuanto a hospitalizaciones y fallecimientos, Induráin ha destacado "la importancia" de la vacunación entre la población vulnerable "pese a una situación en la que consideramos que está habiendo buena respuesta".

En respuesta a los medios sobre si el hecho de que el porcentaje de dosis frente a la Covid sea menor que las vacunas frente a la gripe supone cierto "rechazo" a la inoculación contra la Covid, Nuin ha manifestado que "no es por eso". Tras apuntar que "la diferencia es pequeña", ha explicado que esto puede deberse a que "muchísimas personas" hayan pasado la enfermedad en la 7ª ola y tengan que esperar para recibir la vacuna.

"Muchas se podrán vacunar ahora en noviembre o diciembre, pero eso no es problema para que no se hayan vacunado de la gripe, al revés", ha subrayado Nuin, que ha incidido en que "no sabemos cómo va a ser la gripe este año".