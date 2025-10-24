Salud dice que la información de UPN sobre urgencias rurales es de junio y que "a día de hoy" se han realizado "ajustes"

PAMPLONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha afirmado que lo expuesto este viernes por la parlamentaria Leticia San Martín (UPN) sobre la reforma de los puntos de atención continuada forma parte de "un borrador compartido con los grupos parlamentarios para trabajar cambios, sugerencias y lo que fuera conveniente puesto que involucra a municipios con alcaldes de varios partidos políticos" y que ese borrador es además una versión de junio y ha sido actualizado incorporando distintas aportaciones.

"Lo filtrado hoy por UPN es concretamente una versión del mes de junio. Durante estos meses se han trabajado varios cambios y adecuaciones que hemos recibido de otros actores involucrados sin recibir ninguna aportación de UPN al respecto hasta esta mañana de forma pública y con una deslealtad manifiesta. De hecho, el documento a día de hoy contiene varios ajustes y modificaciones", han indicado desde el departamento.

En concreto, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín había afirmado este viernes en rueda de prensa que el borrador sobre reorganización de las urgencias rurales planteaba el cierre de servicios de urgencias en 11 centros de salud.

A su juicio, "esta acción demuestra una actitud de menosprecio por parte de UPN al trabajo compartido y en disposición al máximo consenso en beneficio de la mejora de la red de salud pública sobre la base de un documento de trabajo que ha llevado meses a los técnicos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea".

"Es consecuencia, se ha producido una quiebra de la mínima confianza que obliga al Departamento de Salud a una revisión de su proceder con aquellos que anteponen el rédito político al trabajo en común en defensa del interés general", han manifestado.