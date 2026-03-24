Salud invitará este año a unas 38.000 mujeres al Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero

Imagen del cartel de la campaña. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero de Navarra se puso en marcha en enero de 2023 y desde su inicio hasta diciembre de 2025 más de 100.000 mujeres han sido llamadas a participar. En 2026 está previsto invitar a aproximadamente 38.000 mujeres y, por primera vez, se incluirá a las mujeres de 25 y 28 años que no hayan recibido al menos una dosis de vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) antes de los 15 años (unas 780 este año), tal y como destaca el Departamento de Salud con motivo del Día Mundial de la Prevención de este cáncer, que se celebra el 26 de marzo.

Al comienzo, la población objetivo de este cribado, adscrito al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), fue la población femenina navarra de entre 35 y 65 años. En enero de 2025 se incorporaron las mujeres de 30 a 34 años y este año lo harán las de 25 a 29 años que no estén correctamente vacunadas frente al VPH. Si tienen administradas las dosis establecidas antes de los 15 años de edad, no se considera necesario iniciar el cribado a los 25 años y se incluirán en el programa a partir de los 30.

De este modo, a partir de ahora, la población diana de este programa son todas las mujeres residentes en la Comunidad foral con edades comprendidas entre 25 y 65 años, como recomiendan en este momento las diferentes sociedades científicas y autoridades sanitarias a nivel nacional y europeo.

CÓMO FUNCIONA ESTE PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ

La prueba primaria de cribado para las mujeres entre 30 y 65 años es la detección de ciertos serotipos de alto riesgo del VPH y se repite cada 5 años siempre que el resultado sea negativo. Según la planificación establecida por la sección de Detección Precoz del ISPLN, aproximadamente en el mes en el que las mujeres cumplen 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 y 65 años reciben una carta de invitación e información, con los materiales e instrucciones, para tomarse ellas mismas una muestra en su domicilio (autotoma) si así lo desean.

Estas muestras pueden entregarse en la red de Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva (CASSyR) de Navarra, en la sede del ISPLN de la calle Bergamín de Pamplona o en los centros de salud y consultorios en las zonas en las que no haya un CASSyR de referencia.

También cabe la opción de solicitar una cita para la toma de la muestra por parte de un profesional en un CASSyR. Si se opta por esta segunda modalidad, se deberá llamar al teléfono del ISPLN 848 423 498, para gestionar la cita en el CASSyR.

En caso de obtener un resultado positivo en la prueba del VPH, la mujer es informada telefónicamente de su resultado y, en ese mismo momento, se le da cita para una citología como prueba secundaria para comprobar si existen o no alteraciones celulares en el cuello del útero. Si se constatan determinadas alteraciones celulares, se realiza una colposcopia como prueba de confirmación diagnóstica, ha informado el Gobierno foral.

Para las mujeres de 25 a 29 años la prueba primaria de cribado es la citología de cuello de útero cada 3 años, como recomienda la evidencia científica para esta franja de edad. Así, las mujeres de 25 y 28 años que no estén vacunadas antes de los 15 años con al menos una dosis recibirán una llamada telefónica para invitarles a participar y darles cita para acudir a hacerse la prueba en su CASSyR, ya que la citología requiere siempre que la muestra sea tomada por profesional sanitario.

EN EL CRIBADO SE DIAGNOSTICARON DOS CÁNCERES INVASIVOS EN 2024

Según los últimos datos consolidados relativos al año 2024, la participación en el programa es del 69,42%. Detección Precoz destaca, al respecto, que se observa un incremento de la respuesta conforme aumenta la edad, pasando de un 63,37% en el grupo de 35 a 44 años a un 73,09% en el de 55 a 65 años.

El 94,5% de las mujeres participantes eligen la opción de la autotoma. En cambio, solo el 5,5% solicita cita para la toma de la muestra por profesional sanitario.

En 2024 el 4,8% de los test de detección de VPH de alto riesgo resultó positivo. Como consecuencia, se realizaron 963 citologías, 340 mujeres se derivaron a los servicios de Ginecología para colposcopia y se confirmaron 2 cánceres invasivos en dos mujeres de 40 y de 65 años, respectivamente. Además, 39 mujeres fueron diagnosticadas de patologías que, sin ser malignas, requirieron seguimiento por Ginecología.

En relación a estos resultados, desde Detección Precoz destacan que el cribado, además de permitir el tratamiento temprano de las lesiones malignas detectadas en estadios iniciales, posibilita disminuir la incidencia de este tumor. Al poder identificar y eliminar en el proceso lesiones precursoras, se puede evitar que evolucionen a cáncer invasivo.

Para alcanzar los objetivos de este programa, resulta imprescindible la estrecha colaboración entre todos los agentes sanitarios implicados: el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, servicios de Ginecología de los tres hospitales públicos, servicio de Anatomía Patológica del HUN, CASSyRes, Atención Primaria... Además, resulta determinante conseguir una alta participación de las mujeres en el programa, ha añadido el Ejecutivo.

Con ese propósito, para informar y reforzar la sensibilización de la población, en las próximas semanas el ISPLN reeditará la campaña de publicidad bilingüe 'Mira cuándo te toca / Begiratu noiz dagokizun', con anuncios en prensa digital, revistas locales, radios generalistas, redes sociales y marquesinas de Pamplona y Comarca, Estella, Tudela y Tafalla.

A LOS CINCO AÑOS DEL DIAGNÓSTICO

El cáncer de cuello de útero ocupa en el mundo el cuarto lugar en incidencia en mujeres, con 14,1 casos por 100.000 al año, por detrás del cáncer de mama, pulmón y colorrectal. En España ocupa el décimo sexto lugar en mujeres, con una incidencia anual de 5,8 casos por cada 100.000.

Según estimaciones del Registro de Cáncer del ISPLN, en los últimos cinco años en Navarra se han diagnosticado entre 13 y 20 casos de cáncer de cuello de útero invasivos al año, de manera que ocupa el puesto 21 en frecuencia entre los diferentes tipos de cáncer en la población femenina. El 32% de los casos se diagnostican en mujeres menores de 45 años, el 49% en las de 45 a 65 años y el 19% en mayores de 65 años. Los últimos datos de supervivencia señalan que 7 de cada 10 mujeres con cáncer de cuello de útero continúan vivas a los cinco años del diagnóstico.

Por otra parte, según el Registro de Mortalidad, en el periodo 2022-2024 Navarra registró una media de siete mujeres fallecidas al año por esta causa, lo que representa una tasa de 1,7 muertes por cada 100.000 mujeres.

El ISPLN recuerda que algunos virus del papiloma humano, que se transmiten por las relaciones sexuales, pueden causar cáncer de cuello de útero. Por ello, la aplicación de medidas de carácter preventivo primario, como la vacunación, es clave para su control, además del uso del preservativo y otras medidas de prevención acompañadas de una educación sexual en las diferentes etapas de la vida.