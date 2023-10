Salud pone en marcha una campaña de sensibilización ante el incremento de las infecciones de transmisión sexual

Cada día se diagnostican más de tres nuevas infecciones de trasmisión sexual en Navarra

PAMPLONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Salud, a través del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con el lema 'Conexión segura' para hacer frente al incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) registrado en Navarra, de las que cada día se diagnostican más de tres nuevas infecciones.

A través de mensajes como 'Esta conexión no es segura' o 'Tu conexión ha sido bloqueada', el Ejecutivo foral quiere concienciar sobre la importancia de usar medidas preventivas y evitar prácticas sexuales de riesgo, invitando a la ciudadanía a "reiniciar sus prácticas de modo seguro, dado que gran parte de la población no percibe que las ITS le puedan afectar porque las asocian exclusivamente a determinados colectivos".

Según los últimos datos publicados en el Boletín de Salud Pública de Navarra, la incidencia de infecciones de transmisión sexual en Navarra en el periodo de 2016-2022 "ha sido ascendente y ha alcanzado tasas altas". Cada día se diagnostican más de tres nuevas infecciones de trasmisión sexual en Navarra. Sin embargo, muchas de las infecciones cursan de forma asintomática, "por lo que los casos notificados reflejan solo una parte del problema real, ya que las infecciones asintomáticas son igualmente transmisibles", ha advertido el Ejecutivo foral en un comunicado.

El incremento es más notable en la población menor de 35 años. Los hombres de 25 a 34 años presentan la mayor incidencia de sífilis, infección gonocócica y linfogranuloma venéreo. La infección por clamidia se detectó más frecuentemente en mujeres de 15-24 años, debido al cribado incorporado en las revisiones ginecológicas.

La campaña, que ha sido presentada este viernes en rueda de prensa por el director general de Salud, Antonio López Andrés, y la directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, Mª Ángeles Nuin Villanueva, consta de seis carteles, tres videos, una cuña y material preventivo, que se han difundido con el objetivo de "dar a conocer cómo se transiten y cómo se previenen las infecciones de trasmisión sexual". Esta información también está recogida en la página web saludsexual.navarra.es, en castellano; y en la web osasunsexuala.nafarroa.eus, en euskera.

"Las infecciones de transmisión sexual constituyen una epidemia global y un problema de salud pública de importancia creciente por su fácil contagiosidad. Su prevalencia va en aumento en todos los países del mundo, y en Navarra se confirma un aumento significativo en el número de casos notificados a los sistemas de vigilancia, tal y como sucede en los ámbitos estatal y europeo", ha señalado el Gobierno de Navarra.

INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL

Las infecciones de trasmisión sexual se trasmiten, mayoritariamente, a través de la sangre, el semen o el flujo vaginal en las relaciones de penetración vaginal, anal o sexo oral, sin utilización de las medidas preventivas con una persona que tiene la infección. Por ello, para las prácticas sexuales que conllevan riesgos, se recomienda usar siempre medidas preventivas. Entre ellas se encuentran el preservativo masculino o de uso externo, el femenino o de uso interno y las láminas de látex.

Sin embargo, no todas las prácticas sexuales tienen riesgo. Las prácticas sin riesgo (la masturbación, los juegos eróticos, la estimulación no genital...) "también previenen las infecciones de trasmisión sexual y permiten conocer y experimentar el placer y el disfrute en el encuentro de forma segura".

Por último, la campaña incide en la importancia de las habilidades relacionales para romper la cadena de trasmisión de las infeccione y recuerda que la comunicación y la negociación en las relaciones es fundamental.

Así, la campaña busca reducir la incidencia de las infecciones de transmisión sexual, informando sobre ellas y facilitando recursos para su prevención. En caso de dudas o sospecha, el Departamento de Salud recomienda acudir al centro de salud o al centro de salud sexual y reproductiva de referencia, así como a la Asociación SARE o a la Comisión Ciudadana Antisida.

REPARTO DE MATERIAL PREVENTIVO

Esta nueva campaña se enmarca dentro del Plan de prevención y control del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) de la Comunidad Foral de Navarra, que pretende promover la implementación de "las medidas necesarias para reducir la incidencia de la infección por VIH y otras ITS, así como reducir la estigmatización asociada a estas infecciones".

Como parte de este plan, el 21 de octubre de 2022 se constituyó su Comité Técnico, en el que están representados el ámbito preventivo, asistencial y comunitario, y se ha actualizado el Protocolo de Atención a pacientes que consultan por sospecha de infección de transmisión sexual.

Este tipo de acciones se refuerzan con otras actuaciones realizadas por el Gobierno foral, como el reparto a entidades sociales y locales de material preventivo (preservativos, toallitas de látex, lubricantes, etc.), que se actualizará a la nueva estética. Este reparto se ha desarrollado este año en acontecimientos como, por ejemplo, los Sanfermines, San Fermín Txikito, festivales como el Nafarroa Oinez y fiestas como las de Aibar, Ansoáin, Berriozar, Burlada, Estella, Juslapeña y Villava, entre otras.

En octubre de 2018 el ISPLN diseñó y lanzó la campaña CON centrada en el acceso a la educación sexual, a productos preventivos como los preservativos, y a servicios sanitarios adecuados conforme a las recomendaciones. Asimismo, ha editado dos trípticos sobre las Infecciones de Transmisión Sexual y Anticoncepción y métodos anticonceptivos. Y el año pasado, se sumó y lanzó las campañas 'Sal como quieras, pero no salgas sin condones' y 'VIHDA', en redes sociales.