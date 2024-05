Sancho (PSOE) dice que el PP "no se cree las políticas de sostenibilidad": "O les paramos o destruirán el planeta"

PAMPLONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata navarra del PSOE, Elena Sancho, ha asegurado que en las políticas medioambientales de la derecha "priman los intereses económicos y no el bienestar y la salud de la ciudadanía" y ha reprochado a la número uno del PP al Parlamento Europeo "su propuesta de posponer la producción de motores de combustión más allá del 2035". "Con intenciones como éstas vemos la verdadera cara del PP, que ni es verde, ni es ecológico, ni se cree las políticas de sostenibilidad. O les paramos o destruirán el planeta", ha advertido.

En un comunicado, Sancho ha afirmado que "la postura del PP, ahora más cercana a la ultraderecha de VOX y también a la ultraderecha europea", está siendo "la de siempre". "Ya se confirmó con su famoso impuesto al sol, que frenó en seco el desarrollo de energías sostenibles en España" que "habían sido impulsadas por el Gobierno progresista de Zapatero", ha criticado.

En Navarra, ha reprochado que "la derecha ha puesto en cuestión" la transición hacia la producción de los vehículos eléctricos, "llevando al terreno político y de la confrontación territorial cuestiones meramente empresariales", pero "sembrando la duda de que la producción sostenible atacaba los bolsillos de los navarros". "Nada más lejos de la realidad", sostiene Sancho, "el futuro o es verde o no será".

La socialista ha criticado otros "despropósitos más recientes de los populares y la ultraderecha" como sus criticas a la "excepción ibérica", "peleada en Europa por Pedro Sánchez y la ahora candidata Teresa Ribera, para aliviar los bolsillos de las familias aquejadas por la subida del precio de la electricidad tras la invasión de Ucrania".

En transición energética, ha defendido Sancho, "no caben medias tintas, o se está o no se está". "Lo que no puede ser es estar sólo cuando nos conviene para lavar la imagen y ser políticamente correcto y luego no apoyar, donde se debe hacer, las decisiones que no se ajustan a la Agenda 2030", ha afeado.

Frente a ello, Elena Sancho ha defendido "un camino justo hacia una Europa climáticamente sostenible, nadie puede quedarse atrás y eso significa un Pacto Verde Europeo con un corazón rojo". El compromiso de los socialistas es "liderar la transición energética en Europa".

La candidata navarra ha valorado el "camino recorrido" por la Comunidad foral con cuestiones como "los más de 15 millones para la instalación o repotenciación de parques eólicos; casi tres millones de euros para la producción de hidrógeno verde en Tudela; los seis millones para proyectos energéticos en 37 localidades; los 16 millones para la sustitución de combustibles fósiles o los más de cinco millones destinados al reciclaje de palas en Lumbier".

Por ello, ha afirmado que los socialistas "aspiramos a impulsar la soberanía energética de Navarra, transformar nuestro modelo productivo y avanzar hacia la descarbonización". "No da igual a quien se vote, votar más PSOE es votar más Europa", ha concluido.